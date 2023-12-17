Он бежал из России и воюет за Украину: боец РДК "Ивар" о том, что происходило в РФ в начале вторжения

Боец "Русского добровольческого корпуса" (РДК) "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и присоединился к борьбе против путинского режима.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, кем был в России, как работники ФСБ проводили у него обыски — что искали и о чем допрашивали, и почему решил бежать в Украину.

Планы на обучение оборвала ФСБ

Парень родом из Сибири. До начала полномасштабного вторжения ему было 17 лет. "Ивар" учился в школе, затем поступил в колледж.

“Но, к сожалению, мои планы оборвались, потому что мной интересовались люди из спецслужб — ФСБ, отдел по борьбе с экстремизмом. Я был футбольным фанатом. И параллельно в кругу друзей распространял позицию, противоречащую политике нынешней власти в РФ", — говорит боец.

Обыски на выпускном и дома

По словам "Ивара", сотрудники ФСБ приходили с обысками на его выпускной в школе.

"Они хотели взять меня сразу после выпускного, но передумали. Потом, когда я снял квартиру отдельно от родителей, ко мне пришли в семь утра. Сказали собирайся, поедем к родителям, пообщаемся. Они полностью читали мои соцсети, прослушивали телефонные звонки. Ну и были вопросы по поводу моего отношения к войне", — рассказал боец.

Парень говорит, что следил за новостями в течение февраля 2022 года, потому что не понимал, как в современном мире может начаться полноценная война.

“Когда 24 февраля проснулся утром, открыл "Телеграм" и увидел новости, я просто был в ужасе. Мне очень хотелось уехать в Украину. Мне было 17 лет, поэтому самостоятельно уехать из страны я не мог. Я искал информацию в разных чатах. В одном из них написал человек, кто хочет уехать, напишите мне в личные сообщения — собираем группу и едем. Я написал", — говорит Ивар.

План был следующий: нужно доехать до Челябинска, сесть в автобус, доехать до границы России с ЕС.

"Там бы нас подобрали люди из "Карпатской Сечи", такая организация есть. Я понял, что будто нормальные ребята. Но человек исчез с радаров, вообще не выходил на связь. Выяснилось, что его повязала ФСБ. Я почистил весь "Телеграм" и у меня с того момента началась паранойя, что за мной придут. Приблизительно 30 мая 2022 года пришли с обыском ко мне домой", — рассказал "Ивар".

"Я не хотел, чтобы в Украине было так, как в России"

"Ивар" говорит, что с сознательного возраста принял "правильную сторону в этом конфликте" — сторону Украины.

“Потому что мне кажется, что украинское государство, украинское общество мне ближе своими взглядами и гражданской позицией. Потому что это свободная страна, это люди, которые выбирают, как им жить. В России, к сожалению, такого нет. И я хотел выступить против этого произвола, этого ужаса, обрушившегося на эту страну. Я не хотел, чтобы в Украине было так. Не хотел, чтобы в Украине была такая жизнь, как в России", – рассказал Ивар.

Допросы ФСБ

По словам бойца, ранним утром к нему пришли сотрудники ФСБ и отвели в дом родителей.

“Они уже были готовы, я их предупреждал, что такое возможно, что придут с обыском снова. Проводили беседу, задавали вопросы по поводу моих сообщений в соцсетях, как я там высказывался по поводу войны. Я там поддерживал полк "Азов". Говорил, что настоящие россияне воюют там против РФ. Что-то типа такого комментария было. Они мне показывали, как я в комментариях спорил с россиянином по поводу их позиции. Говорил, что они идиоты. Дискредитировал, скажем, российскую армию", — рассказал Ивар.

ФСБ также искала дома какие-то экстремистские материалы, книги, говорит боец.

"Нашли какой-то там видеоролик, который показался им экстремистским, на странице в соцсети. Дальше был такой разговор, что на меня сейчас оформляют еще одно административное правонарушение или я говорю то, что им нужно. Тогда мне выписывают предупреждение и отпускают. Я понимал, что на основе этого возбудить уголовное дело. Но это был шанс отсрочить все эти дела. Поэтому я согласился”, — рассказал “Ивар”.

Боец говорит, что во время допроса он остался втроем с сотрудниками спецслужбы. Они задавали вопрос, если парень отвечал на них "неправильно", они говорили как "правильно" ответить.

"Соответственно, заставили на себя наговорить о том, что я супер мега экстремист. Что я очень хотел разрушить государственное устройство РФ, хотел отделить Тюмень от РФ, вообще яростно. Но дело в том, если просто хотел, то это предупреждение. Но я понимал, когда они найдут, за что взяться за меня, дадут уголовное дело, этот материал будет подкреплять их обвинения. Они ушли и все. Потом меня вызвали снова проверить, подписать. Попросили одного свидетеля, который может подтвердить мои слова. Я позвал своего товарища. Потом я тоже ходил, отмечался, стоял на учете. Раз в месяц должен был ходить в полицейский участок, отвечать на вопросы, подписывать, что я нигде не участвую”, — говорит Ивар.

Как относились к этому родители

Понятно, что не положительно. Потому что их вызвали в участок, происходили обыски дома. Они спрашивали, зачем мне это вообще надо, чем я занимаюсь. Говорили учись, не лезь никуда. Ну а мне на ровном месте не сиделось”, – рассказал “Ивар”.

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