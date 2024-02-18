Он бежал из России и воюет за Украину: боец РДК о боях за Авдеевку и сотни россиян, перешедших на нашу сторону

Боец "Российского добровольческого корпуса" (РДК) на позывной "Ден" родился в России и прожил там много лет. В 2020 году приехал в Беларусь на массовые протесты против Лукашенко. После того — в Украину. Участвовал во многих акциях против коллаборантов, а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

О массовых репрессиях в РФ, режиме Путина, идее и цели РДК, боях за Авдеевку и историческом заходе российских добровольцев в Брянскую область он рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

Дальше — прямая речь.

Расскажите о себе. Вы родились в России, однако приехали в Украину. Чем вы занимались в Российской Федерации?

Я родился в Санкт-Петербурге, там учился, поступил в университет. Еще в школе я влился в движение футбольных фанатов. К тому времени все они выступали против государства и против системы. И потому у меня уже тогда начались проблемы с МВД. Затем начались "чистки". Всех, кто против, закрывали за экстремизм и сопутствующие статьи. И я получил 4,5 года. Отсидел их полностью, потому что не давали раньше выйти по УДО. Затем начал заниматься спортом, дошел до профессионального уровня по боям ММА. А когда была возможность, переехал в Украину. Еще до полномасштабной войны.

В каком году приехали в Украину?

Я приехал в 2020 году в августе. Еще по пути сюда мы заехали в Беларусь, когда пытались свергнуть режим Лукашенко. Но там уже все переросло мирные ходы, и мы увидели, что это ни к чему не приведет.

Расскажите почему вы решили ехать в Беларусь и кто с вами еще был?

Так совпало просто, все обстоятельства. И лучшая дорога всегда была не на прямую, потому что нас знали. Российские пограничники стопорнули бы и не пропустили, скорее всего, были бы проблемы. После того как отсидел, я входил в федеральный список экстремистов и террористов. Туда всех вносят, кто по экстремистским статьям каким-то проходил, кто против государства. Это может быть человек, взорвавший дом, и человек, написавший комментарии в соцсетях. Это давало большие ограничения. Нельзя было заводить банковские карты, счета. Операции никакие с деньгами проводить не давали, загранпаспорта, визы тем более. И сложно было попасть на официальную работу, потому что все было видно сразу.

В Беларусь выехали без проблем?

Тогда был еще ковод, и не выпускали из России никуда. Были перевозчики, которые возили людей в Беларусь через лес. У них это было налажено. Там не было наводнений, и можно было выезжать в любую другую страну. Поэтому все, кто хотел попасть в другую страну, ехали таким образом, единственный в тот момент.

Сколько вы пробыли в Беларуси и почему решили ехать именно в Украину?

Всего несколько дней. Мы заранее планировали ехать в Украину.

Вы были со своими друзьями россиянами?

Да. Еще со мной было несколько человек, в том числе моя девушка на тот момент, у которой в Украине были родственники. Она россиянка. Но здесь у нее была родная бабушка – украинка, и было проще попасть. То есть такой повод. Потому что просто так не пропускали граждан России. Должны быть приглашения и какие-то причины для въезда.

У вас есть гражданство Украины?

У меня есть вид на жительство, которое я получил на основании обучения здесь. Я поступил в университет, когда приехал.

Чем вы занимались до полномасштабного вторжения в Украину?

Я был в Азовском движении в Национальном корпусе. Уже тогда мы политическими методами сражались против коллаборантов. И против ОПЗЖ в том числе.

Как вам началось полномасштабное вторжение? Как вы помните этот день? Чувствовали ли вы, что Россия начнет что-нибудь такое?

Ну, уже все двигалось к тому, что будет какой-то военный конфликт, и просто мы не знали, будет ли это лишь Донбасс, или какое-нибудь масштабное наступление. Но немногие предполагали, что именно из Беларуси масштабное наступление будет на Киев. Нас заранее предупреждали, что лучше готовиться, давали инструкции. Также мы еще за год до того, когда было обострение, были якобы учебы на территории Беларуси, мы уже тогда начали делать выучки, пытаться готовить население к тому, что может произойти, и готовились сами. И первый день я ничему не удивился и уже через час был на месте сбора добровольцев со своими знакомыми.

Куда вы присоединились в первые дни?

Поскольку я находился в Национальном корпусе, присоединился к тому, что образовывалось на фоне Азовского движения в Киеве. Это сначала была территориальная оборона, затем уже превратилась в ССО Азов.

Вы участвовали в боях за Киевщину?

Да. Я находился в Киеве, и больше ничего не оставалось, как защищать Киев.

Как вы лично восприняли то, что Россия вторглась в Украину?

Какого-либо страха не было. Напротив, было ощущение единства. И то, что можно, наконец, поквитаться с путинским режимом, потому что там не было возможности взять оружие в руки и бороться силовыми методами.

Когда вы присоединились к РДК? Расскажите о нем больше. Что там происходит, как происходит отбор?

К РДК присоединился в начале ноября 2022 года. Потому что в Азове не оформится никак. Из-за того, что "Азов" входил в структуру ССО, нельзя было оформить иностранцев. Это не только у меня были такие проблемы. Когда началось превращение в Третью штурмовую, возникали бюрократические проблемы, что было не получить новое оружие, потому что не оформлено. Я немного знал командира, знал некоторых людей, кто был в РДК в первом составе. Поэтому мне было нетрудно туда влиться.

Что заставляет людей из России присоединяться к РДК? Как много к вам присоединяется людей?

Очень многие сейчас начали присоединяться, которым удалось переправиться в Европу. Конечно, напрямую не проехать сюда, не пройти. Наладился канал, как людей переправлять. Поэтому сейчас группы большие переправляются. И с количеством уже все хорошо. То есть, не десятками, а сотнями исчисляется.

Что их мотивирует всех ехать сюда?

Прежде всего, это понимание, что единственная возможность свергнуть путинский режим — это с оружием в руках. За 24 года его правления уже пора бы это понять. Но, к сожалению, только совсем небольшая часть людей понимает это. А большинство опасаются что-либо менять. Потому что с 2014 года действует такая методичка в пропаганде, которую везде говорят, что если что-то будет происходить, то будет вроде как в Украине. То есть, начнется война, кровь, революция. А обычным людям этого типа не нужно. Они так представляют.

Потому начали войну сами?

Даже те, что чем-то недовольны. Они боятся что-то менять, а то "будет война, кровь". Им это убили, внушили в голову.

Боец "Русского добровольческого корпуса" на позывной "Ден" / Фото: ТСН.ua

Расскажите о целях и идее РДК здесь, в Украине.

Прежде всего, наша цель — освободить украинские земли, отбросить российскую армию, так же, как и у любых украинцев. Ну и свергнуть путинский режим, чтобы там установился нормальный режим. Потому что, например, уничтожить Путина — это мало. Потому что любой его предшественник будет носителем его идей при таком же режиме. То есть, если его не изменить полностью. И это будет потенциальная угроза нового нападения в любом случае, кто бы там ни пришел на его место. Если даже гипотетически представить, что выборы выиграет не он, или если его там кто-нибудь сбросит из окружения его.

В вашем понимании изменить режим – что это значит?

Это значит полностью изменить идеологию эту тоталитарную, захватническую, а сделать свободную. Потому Украина и привлекала многих оттуда после 2014 года. Потому что здесь то, что в принципе мы хотели сделать там. То есть такая же свобода, когда люди имеют право голоса. Когда есть смена власти, честные выборы. Можно высказывать свое мнение на митингах, маршах и так далее. А не так, что за какие-то репосты или ругательства преследуют уголовно.

Вы заходили впервые с РДК на территорию России?

Да, это было в начале марта 2023 года. До Брянской области. Это запомнится надолго, потому что это первое такое массовое мероприятие вообще в истории, когда на территории России захватили, заняли их деревни. Это впервые из Второй мировой войны.

Как вы помните эти происходящие события?

Никто даже не предполагал, что граница с их стороны может быть такой дырявой, потому что везде у них в новостях показывалось, что вот укрепления границы, на это кучу денег выделяются. Я как-то не представлял, что такое может быть, когда идут военные действия, тем более. Это был удар по их пропаганде тоже. Чтобы люди увидели, как на самом деле, и задумались, куда идут происходящие деньги. Среди них такая цель.

Вы думаете, удалось что-нибудь им показать?

Конечно, окончательно зомбированных, я думаю, не получилось. Но по всему миру, в принципе, узнали об этом. И это очень известный показательный случай.

Вы были в Авдеевке. Опишите, что происходит. Какая там атмосфера?

Мы с ноября и недавно находились там. Я с минометным расчетом находился в окрестностях Авдеевки. Мы прикрывали Степное, чтобы не было окружения. Очень много штурмов там было по несколько раз в день. То есть такие "мясные" штурмы, действительно, это имеет место. И уже это увидел своими глазами на трансляциях из дронов. Они ползут малыми группами, непонятно на что надеясь, и на тех же местах, куда уже приведена артиллерия. Это, вероятнее всего, "зеков" так пускают. Потому что у нас есть люди, которые были пленными, но перешли на нашу сторону и уже хорошо себя проявили. Один из них из Штурм-Z, а другой из Вагнера. И они все рассказывают, что действительно такое, что если они возвращаются назад, то есть отступают, их просто расстреливают. То есть, у них одна дорога — только вперед, занять позиции и ждать, пока их сменит кто-то.

Как вы проверяете этих людей, чтобы им доверять?

Этим занимаются особые люди. Конечно, все проверяются.

Что они говорят со своей стороны? Как они видят, почему принимают такие решения?

Эти люди сидят на зонах и находятся в информационном вакууме, потому мало где есть возможность заходить в интернет, а если и есть, то вряд ли они заходят на украинские телеграмм-каналы. Там везде стоят телевизоры. То есть единственное, чем там можно развлечь себя в свободное время, это смотреть телевизор, и понятно, что им льется, какие-то газеты им дают. Наверное, они видят это иначе. То есть не так, как есть на самом деле.

"Вагнеровец", что он рассказывал?

Что ничего не оставалось, кроме как сдаться. Потому что назад не вернуться – расстреляют. И никто даже этим не будет заниматься — погиб и все. Их не считают людьми. Нет никаких компенсаций.

По вашему мнению, у России вообще есть гражданское общество?

Ну, на бумажке есть, но я не знаю, можно ли назвать это гражданским обществом, когда оно все зомбировано, находится в каком-нибудь своем мире. Почти как Северная Корея, наверное.

А сопротивление там какое-то чувствуется?

Ну какие-то единичные моменты, когда поджигают военкоматы, что-то делают на железнодорожных путях, чтобы поезда сходили. Но в масштабах огромной России это все игла в стоге сена.

А почему да, почему образовался такой механизм? В чем вообще состоит проблема? Как ее можно свергнуть?

Путин, придя к власти с первых лет, он же из ФСБшных структур, он начал понемногу все подминать под себя. Проводить соответствующую пропаганду, усиливать законы постепенно, чтобы удерживать свою власть. Его первой целью, когда он пришел в президенты, было надолго удержать свою власть. И сразу же началась такая работа. В первые годы у власти было еще свободно по сравнению с тем, как сейчас. Конечно, это не один год делается. Для этого нужна смена власти и потому это хорошо. Ибо, когда власть не сменяется десятилетиями, она подминает все под себя.

Как вы можете оценить российскую армию по состоянию на данный момент? Она развивается или деградирует?

Естественно, она развивается. Там была мобилизация небольшая. Конечно, сначала это были неопытные солдаты, но уже кто вышел за это время, они уже набрались достаточно опыта. И сейчас там мобилизация не проводится, потому что хватает добровольцев из всяких сел, из глубинки, кто ведется на те же 200 тысяч, которые для Москвы, для Питера — не деньги. То есть, люди не будут рисковать своей жизнью за такие суммы. А где-то из глубинки, где уровень жизни маленький, оттуда уходят люди, которые тоже, не знающие реального положения дел, живут в своем мире.

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Ранее в интервью боец РДК Ивар, бежавший из России после начала полномасштабной войны и присоединившийся к борьбе против путинского режима, рассказал, что происходило в РФ накануне вторжения.

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