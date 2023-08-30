"Он был с любовницей": бывшая жена — о застреленном полицией в Днепре

Женщина развелась с мужем в прошлом году.

Стали известны новые подробности о застреленном полицейским в Днепре нарушителе Джумбери Силогаве. По данным открытых источников, он находился в автомобиле во время инцидента с женщиной. Одновременно с этим появилось предположение, что это была его жена.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua Наталья Силогава, которая в прошлом была женой этого мужчины, в машине находилась не она.

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"Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", – сообщила нам Наталья Силогава.

Ранее в областной прокуратуре ответили, кто был за рулем авто во время стрельбы в Днепре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стрельба в Днепре. Патрульного за смертельный выстрел задержали! Что же произошло?

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