"Он был в шоке": министр Лещенко узнал о покушении за час до брифинга в МВД

"Он был в шоке": министр Лещенко узнал о покушении за час до брифинга в МВД

Чиновник был шокирован предъявленным ему видео и другими доказательствами подготовки преступления.

О подготовке покушения на свою жизнь министр аграрной политики Роман Лещенко не догадывался, об этом ему стало известно всего за час до брифинга, на котором эта информация была обнародована.

Об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам главы МВД, его коллега по правительству, министр Роман Лещенко не знал о спецоперации, направленной на предотвращение покушения на его жизнь.

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"Роман Лещенко не знал о том, что готовится такая реализация. Вы видите по реакции, которую он показал на брифинге. Я пригласил его буквально за час до брифинга и рассказал о том, что к нему готовилось. Показали видео, продемонстрировали доказательства. Он был в шоке”, — отметил Монастырский.

Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, объяснил, что это преступление не связано с его нахождением на нынешней должности. Его хотели убить из-за событий 2018 года, когда он еще не был на государственной службе.

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