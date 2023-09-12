"Он был "заводилом" в компании": друг детства Яна Табачника рассказал о музыканте и экс-нардепе

Друг детства рассказал о Яне Табачнике.
Друг детства экс-нардепа и музыканта Яна Табачника, скончавшегося в Израиле 11 сентября, Марик Кушнир рассказал об аккордеонисте.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Марик Кушнир рассказал, что в подростковом возрасте они с Табачником и Абрамом Агашкиным организовались и создали диксиленд. Сейчас Кушнир живет в США, поэтому друзья детства общались только по телефону.
"Мы часто общались по телефону. Не только с ним, но и с друзьями нашими. Мы говорили часто только о музыке. Он был в нашей компании "заводилом", он молодец, как музыкант, так и как человек", — говорит Кушнир.
Кушнир отметил, что его друг помогал людям и ему очень жаль из-за его смерти.
"Он помогал многим людям, в том числе музыкантам в профессиональном плане. Мне очень жаль, что он умер", — говорит друг детства Табачника.
Марек Кушнир отметил, что о смерти Табачника узнал от их общего друга и сейчас пытается собраться с мыслями из-за потери.
Напомним, в Израиле скончался нардеп V, VI и VII созывов Верховной Рады и музыкант Ян Табачник. Он болел раком легких.
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