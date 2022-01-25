Он изнасиловал, а она простила: на Харьковщине мужчина три дня держал в плену подругу любимой

Он изнасиловал, а она простила: на Харьковщине мужчина три дня держал в плену подругу любимой

На суде потерпевшая и подозреваемый заключили соглашение о примирении.

В Харьковской области мужчина изнасиловал подругу сожительницы и три дня удерживал ее в плену. Однако на суде женщина заключила соглашение о примирении и мужчину отпустили на свободу.

Об этом идет речь в приговоре Нововодолажского районного суда Харьковской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 21 ноября 2021 года женщина пришла в гости к своей подруге и ее сожителю. Они распивали алкогольные напитки. Впоследствии подруга потерпевшей ушла по своим делам. Тогда мужчина набросился на гостю и изнасиловал ее. Он избивал женщину и удерживал ее в плену три дня, до 24 ноября.

На суде потерпевшая и подозреваемый заключили соглашение о примирении.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 152, части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

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