"Он – легенда": что известно о погибшем на Житомирщине пилоте с позывным "Джус"

Андрей был единственным ребёнком у матери.

В Киеве 29 августа простились с погибшим на Житомирщине пилотов Андреем Пильщиковым на позывной “Джус”. Один из военных во время церемонии рассказал, что у пилота было более 100 боевых вылетов.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места события.

"Он — легенда, более 100 боевых вылетов, пилоты не умирают", — сказал один из военных, прощаясь.

Священник, завершая церемонию, отметил, что Украина прощается с одним из лучших своих сыновей, который будет ангелом-хранителем на небе.

"Один ребенок, вся моя жизнь...", – сказала корреспонденту ТСН.ua мать погибшего.

Напомним, 25 августа в небе Житомирщины произошла авиакатастрофа, в которой погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины".

В Киеве простились с погибшим на Житомирщине пилотом

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