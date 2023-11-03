"Он мечтал о детях": вдова погибшего военного после похорон мужа узнала о беременности

Женщина говорит, что они мечтали о детях.

В Тернопольской области жена бойца после похорон мужа узнала, что ждет двойню. За несколько месяцев до гибели воина супруги обратились к медикам за помощью.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березивской.

История Богдана и Светланы Тленюков

Светлане Тленюк 47 лет. Она была старше мужа на 10 лет. Это ее второй брак. От первого у женщины было два сына. Богдан детей не имел. В гражданской жизни мужчина был водителем, на войне он служил гранатометчиком от 2014 года.

Богдан Тленюк

"Мы полюбили друг друга. Мне было очень страшно, что я уже старше, что я не смогу иметь больше детей. У него еще не было детей, он мечтал о них с тех пор, как мы познакомились", — говорит Светлана.

Пара вместе прожила два с половиной года и мечтали об общем ребенке. Летом 2022 года на войне погиб 24-летний сын Светланы, поэтому супруги еще активнее задумывались о рождении младенца.

"После смерти сына это была большая необходимость. И для меня, и для моего мужа", – говорит женщина.

Сын Светланы, погибший на фронте

Пара обратилась в клинику, чтобы забеременеть

Береметь естественно не удавалось. В марте 2023 года, когда у Богдана был длительный отпуск, супруги пошли в клинику, которая начала бесплатное экстракорпоральное оплодотворение для всех военных.

Стефан Хмиль – главный врач клиники, он помнит, как впервые познакомился со Светланой и Богданом. Он говорит, что воин попросил помочь ему. После оплодотворения пара волновался из-за беременности.

Женщина узнала о беременности после похорон мужа

Новости о беременности жены Богдан так и не услышал. Сапер-гранатометчик Богдан Тленюк погиб в бою 4 июля в Донецкой области.

"После похорон на третий день я узнала, что беременна", – вспоминает вдова военного.

Светлана Тленюк

УЗИ показало, что у Светланы будет двойня – мальчик и девочка. Женщина говорит, что это справедливо в отношении ее мужа, мечтавшего о детях.

Светлана говорит, что она волнуется, как сама будет воспитывать детей, но сейчас ее поддерживает вся семья.

Как семьи военных могут получить помощь

Клиника, где помогли Светлане, имеет отделения во Львове и Тернополе. И их бесплатной программой оплодотворения воспользовалось уже 500 военных семей со всей Украины. Каждая пятая пара уже ждет ребенка. Несколько десятков уже стали родителями. В клинике обещают продолжать программу.

В Украине существует и государственная программа, которая оплачивает одну попытку искусственного оплодотворения. Действует она с 2005 года только в трех государственных клиниках и воспользоваться ею могут не все - есть ограничения из-за диагнозов и возраста женщин. В прошлом году ею воспользовались более 300 пар. В этом году планируют более полтысячи бесплатных оплодотворений в пробирке. Со следующего года в медицинском ведомстве обещают, что к программе могут присоединиться и частные клиники.

Пока же все, что делают бесплатно в частных клиниках для военных - это их волонтерские инициативы. И не только в Тернополе и Львове.

Так одна из киевских клиник год назад выбрала рандомно три семьи. И об одной из них ТСН уже рассказывала - Елена и Алексей Лугины из Винницы. Он служит в ПВО, Елена парикмахерша. После 7 лет различных диагнозов и выкидыша - на приеме у врача женщина плакала от отчаяния. Но паре удалось забеременеть - у них родились Демьян и Леонид.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️ Главные новости за 3 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, артиллеристы ВСУ рассказали об атаках кафиров на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Читайте также: