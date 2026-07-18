Он называл её "ридненька", а она его убила: девушка очаровала 23-летнего военного и цинично расправилась с ним

Никита Орлевицкий / © ТСН

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ массово вербует через Интернет женщин, которые цинично травят украинских военнослужащих с помощью метадона. В настоящее время правоохранительными органами официально расследуется шесть уголовных дел. Пятеро военных, к большому сожалению, погибли. Всех их отравили в тылу по одной и той же четко отработанной схеме.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

23-летнего солдата убили в тылу

Татьяна идет на могилу своего 23-летнего племянника. Никита был военным. Он трагически погиб от рук россиян, но не непосредственно на линии фронта, а в тыловом городе.

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Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Здесь, в тылу, они подло вербуют наших же людей. Руками наших же граждан они безжалостно убивают наших же ребят… Так цинично рассказывать парню о любви, заранее зная, что она будет хладнокровно убивать его».

Эта ужасная история поначалу напоминала сюжет детективного романа с романтическим оттенком. Три месяца назад Никите в мессенджере Telegram внезапно написала неизвестная девушка. Причём она уже заранее точно знала, как именно его зовут и откуда он родом. Мол, случайно нашла его фотографию на одном из популярных сайтов знакомств, и он ей очень понравился. Единственное, о чём она сразу настойчиво переспросила, — действительно ли он действующий военный, и попросила прислать свежую фотографию.

Татьяна, тётя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Он наивно прислал ей фотографию, за которую впоследствии и поплатился жизнью… И всё — для российских спецслужб после этого он уже стал живой мишенью».

У девушки была тщательно продуманная легенда: якобы она сама из Харькова, её родные сейчас воюют на передовой, а она всё это время находится под постоянными вражескими обстрелами. Мол, ей очень одиноко и хочется иметь рядом родственную душу и крепкую мужскую поддержку.

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Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Она писала ему практически каждый день: „А что ты сейчас делаешь?“. Он ей откровенно отвечал: я иду туда, иду сюда… В основном она постоянно повторяла, что он ей невероятно нравится, что у них якобы очень много общего. Говорила: „Я люблю готовить“, а он ей в ответ: „И я тоже люблю готовить“».

Далее профессиональная манипуляторша прибегла к тактике эмоциональных качелей. То она надолго исчезала из эфира, то снова неожиданно возвращалась — объясняя это тем, что в Харькове якобы был очередной обстрел и она получила ранение. Она уверяла, что даже на большом расстоянии отчётливо чувствует, что Никита — это её человек. В телефоне парня она была трогательно подписана как «Дорогуша». В чате впоследствии появились их совместные фотографии, которые на самом деле были профессионально сгенерированы искусственным интеллектом. Девушка писала, что очень хочет быть вместе и что их встреча — это точно судьба. И в то же время коварно выпытывала всё больше информации о его семье, жизни, передвижениях подразделений и личных переживаниях.

Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Он полностью раскрылся этой девушке, сказал: „Я очень хочу создать семью“. Она сразу же поддержала его: „Я тоже этого хочу“. Писала: „Мы с тобой так похожи, у меня брат тоже сейчас воюет“. Я сама ему тогда говорила: если она хорошая девушка, то почему она сидит под обстрелами в Харькове, пусть едет сюда к тебе».

Смертоносный подарок из почты и видеозапись смерти

Когда Никита находился в коротком отпуске в Житомире, «Родная» обещала лично приехать к нему. Однако в последний момент заявила, что не может этого сделать из-за внезапных проблем с документами на квартиру. Женщина заверила, что они точно скоро увидятся, и это предстоящее событие обязательно нужно громко отпраздновать. Она подготовила для него особый сюрприз.

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Ирина Маркевич, корреспондент ТСН: «Накануне Никита принес домой посылку из почтового отделения. Это был подарок от его новой виртуальной знакомой, внутри которой находился элитный алкоголь. Обязательным и жестким условием девушки было то, что этот алкоголь они должны были выпить вместе в прямом эфире во время видеосвязи — таким образом якобы отпраздновав ее будущий приезд в гости. Но на самом деле это была банальная и циничная видеозапись смерти для российских кураторов из ФСБ».

В бутылку из-под виски с помощью шприца заранее была закачана смертельная доза метадона. Никита во время разговора выпил три маленьких рюмки напитка. В квартире больше никого не было. Прошла ночь. Татьяне, которая должна была в тот день заехать в гости к племяннику, внезапно позвонили с неизвестного номера.

Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлевивского: «Они представились сотрудниками украинских правоохранительных органов и сказали, что их срочно интересует Никита Орлевивский. Спросили, давно ли я была у него и не хочу ли я сходить туда прямо сейчас, потому что, возможно, он там уже лежит мертвый».

Татьяна сначала подумала, что это какая-то очень злая и неуместная шутка, но мобильный телефон Никиты упорно не отвечал. Тогда встревоженная женщина немедленно отправилась к племяннику домой.

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Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Выбили прочную дверь… Он уже был полностью без сознания, пульса вообще не было, по телу уже появилась синева. „Скорая помощь“, которая приехала по вызову, медикаментозно запускала его сердце».

23-летний парень несколько дней провёл в реанимационном отделении, однако врачам так и не удалось спасти ему жизнь.

Метадон — это смертельно опасный опиоидный наркотик. Его кристаллы легко растворяются в крепком алкоголе, при этом цвет и вкус самого напитка совершенно не меняются. Человек, который никогда в жизни не испытывал наркотического опьянения, просто не способен вовремя понять, что именно с ним происходит.

Владислав Сова, врач-психиатр, нарколог: «Возникает ощущение, что ты умираешь, и на самом деле это так и происходит, потому что препарат сильно подавляет жизненные функции организма. Метадон сам по себе настолько токсичен, что алкоголь даже не успеет как следует подействовать, как метадон уже полностью сделает свою смертельную работу. Этот опиоид быстро угнетает дыхательные центры головного мозга — у человека просто останавливается дыхание, стремительно падает артериальное давление, возникает спутанность сознания и полная потеря сознания, бледность кожных покровов».

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Спасти человека после попадания в организм большой дозы метадона практически невозможно. В медицине существует специфический антидот, но в таких случаях время на лечение исчисляется считанными минутами. К тому же в подобных бытовых ситуациях ни у кого из близких сначала даже не возникает мысли, что человека целенаправленно отравили. Татьяна, например, тоже не сразу обратилась в полицию — только странный анонимный звонок правоохранителей впоследствии натолкнул её на страшные мысли. О виртуальном романе Никиты она знала, но сначала никак не связывала его с внезапной смертью племянника.

Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Практически сразу, когда специалисты начали тщательно проверять его телефон и ноутбук в квартире, они сказали: „Здесь есть абсолютно всё“. Они прямо заявили мне, что за этим явно стоит Россия».

Кровавые копейки: исполнителей разыскивают из-за наркомании

Следствие официально установило, что девушка, которая была занесена в телефоннике Никиты как «Родная», на самом деле постоянно проживает на временно оккупированной территории Украины. А вот сама отравленная бутылка виски была отправлена через обычное почтовое отделение из Полтавской области 19-летним украинцем, которого россияне также завербовали через интернет, воспользовавшись его наркозависимостью.

Татьяна, тетя погибшего военнослужащего Никиты Орлививского: «Нас кацапы убивают на фронте, здесь Полтаву тоже каждый день безжалостно бомбят, и сегодня радуются каким-то деньгам, да и то это копейки, это вообще ничто — добровольно соглашаться на убийство своего же земляка… Я не знаю, они же, дураки, не понимают, что их, как ненужных свидетелей, российские кураторы потом тоже сразу устраняют. Радуются чему все это? Радуются каким-то 5 тысячам? Жизнь молодого человека оценили всего в 5 тысяч гривен…»

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Подобные схемы выявляются по всей Украине

На данный момент только в Житомирской области правоохранительным органам достоверно известно о трех идентичных случаях смерти украинских военнослужащих. Всего по Украине зафиксировано уже 6 таких подтвержденных случаев — в Харькове, Ужгороде и Ровно. Всех девушек-исполнительниц оперативникам удалось задержать. Некоторые из них даже лично встречались со своими жертвами в реальной жизни. Более того — даже после разрушительного воздействия метадона российские кураторы в онлайн-режиме давали девушкам прямые задания цинично ускорить смерть военных.

Андрей Небитов, заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции: «Завербованная ФСБ девушка, которой всего 14 лет, пришла на личную встречу с 27-летним военнослужащим ВСУ. После совместного употребления алкоголя, выполняя прямые задания своих российских кураторов в режиме онлайн, она хладнокровно задушила потерявшего сознание мужчину проводом от зарядного устройства для телефона».

В другом расследуемом случае подозреваемая из Ужгорода откровенно рассказывает на оперативном видео, что её привлекательный профиль в социальных сетях полностью создавал и наполнял её российский куратор. Искал контакты военных и снимал для встреч посуточные квартиры также непосредственно он. А девушка на реальной встрече должна была лишь четко выполнить остальные инструкции — напоить жертву крепким алкоголем. Однако в её случае она растворила метадон в сладкой «Коле». И после этого до самого утра находилась рядом в комнате — послушно ожидая, пока военный окончательно перестанет дышать.

Почти все задержанные соучастницы преступлений оказались лицами с тяжелой наркозависимостью. Как отмечают правоохранители, всем им крайне нужны были быстрые деньги на новые дозы, поэтому ими было чрезвычайно легко манипулировать. Российские спецслужбы находят таких людей в Telegram-каналах и закрытых группах по распространению запрещенных веществ. В Нацполиции отмечают, что к процессам вербовки россияне всё активнее привлекают криминальные элементы с оккупированных территорий.

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Как сорвать планы ФСБ

Схема с целенаправленным отравлением украинских военных метадоном является относительно новой. Придумывать подобные диверсии россиянам приходится из-за того, что их старые проверенные методы в Украине работают всё хуже и хуже. Например, за последнее время 257 подростков своевременно сообщили в полицию и СБУ о том, что неизвестные лица из России пытались за деньги завербовать их для совершения диверсий. А количество поджогов автомобилей военнослужащих, которое за прошлые годы исчислялось полутысячей случаев, начиная с января этого года существенно сократилось — всего до 60 инцидентов по всей стране.

Диверсии ФСБ массово срываются прежде всего потому, что правоохранительным органам удается раскрывать такие дела по горячим следам, а также благодаря широкому общественному резонансу в СМИ. Эксперты отмечают: чем больше военных будет своевременно предупреждено о существовании новой смертельной схемы с отравлением, тем бдительнее они будут во время ежедневного общения в интернете.

В результате действий граждан, завербованных Россией, в украинском тылу уже подтверждена гибель пяти военнослужащих. Всем задержанным подозреваемым в настоящее время грозит максимальное наказание — пожизненное заключение. Россияне проигрывают украинским военным на фронте, поэтому продолжают коварно охотиться за ними в тыловых городах. Строгая бдительность в социальных сетях и мессенджерах отныне должна стать обязательной, повседневной частью личной безопасности каждого украинского воина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Украину сотрясают протесты! Зеленский откроет архивы Волынской трагедии! | ТСН 20:00 17 июля

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