"Он не думает, что грешен": Гонгадзе рассказала, общалась ли с Кучмой и его окружением

В сентябре 2025 года исполнилось 25 лет с момента убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Его жена, журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе ответила, общалась ли она с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и его окружением за эти годы.

В интервью Маричке Падалко она рассказала, что не имела возможности пообщаться с Кучмой.

«Никогда… Я бы могла пообщаться. Хотела ли я? Ну, у меня нет такого желания», — сказала Мирослава Гонгадзе.

Она говорит, если бы такое предложение было, то она бы об этом подумала:

«Что бы я его спросила, я не знаю. Это зависело бы от времени этой встречи, условий этой встречи и так далее. Такого случая у меня никогда не было».

По словам Гонгадзе, никто из окружения Кучмы никак не пытался выйти на нее или ее дочерей или выразить личное соболезнование.

«Никогда… Никогда… Что бы что? Чтобы отмолить грехи его? Он даже не думает, наверное, что он грешен. Возможно, он себя убедил, что к этому не имеет никакого отношения. Бывает такое», — рассказала Мирослава Гонгадзе.