"Он не спрашивал разрешения": Евгения Эмеральд рассказала, что экс-супруг шантажирует ее домашними секс-видео

По ее словам, бывший хотел преподнести эти ролики, как ее измену с другим.

Защитница Евгения Эмеральд поделилась еще одними подробностями громкого скандала с бывшим мужем Евгением Стипанюком. По ее словам, он шантажирует ее домашними секс-видео.

Кроме того, однажды он выставлял интимное видео в Инстаграм, утверждает Евгения. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью TSN.ua.

"Мне сегодня написала еще одна девушка, к которой он клеился три года назад, домогался. И она сказала, что он как-то выставлял в Инстаграм-сториз, как он занимается сексом с девушкой. Сказала, что, наверное, он был под чем, потому что там был неадекват и вообще, как такое выставлять. И она не единственная, кто мне об этом написал”, – говорит Евгения.

Она публично заявила о том, что Евгений Стипанюк будет пытаться шантажировать ее и выставлять частные видео их сексуальной жизни.

"Я знала, что это будет. Когда я решила об этом говорить на всю страну, я рассчитывала риски. Понимала, что у этого человека есть на меня. Да, это наши видео. У него есть такая штука, он снимал. Я даже не сразу это заметила. Это было в начале отношений. Он не спрашивал разрешения. Потом этого не было в течение года. У него действительно есть видео, на котором нет его лица, там есть я. Это видео было сделано уже в браке. Оно есть даже у меня на телефоне, тоже датированное”, – рассказала Евгения.

По ее словам, бывший хотел опубликовать эти ролики и преподнести, как ее измену с другим.

Ранее Евгения Эмеральд рассказала, что ее бывший намерен обнародовать их домашнее порно. Она показала скрины и утверждает, что комментарии с угрозами пишет именно Стипанюк, создавший специально новый аккаунт.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домогался женщин! Некоторых – брал силой!"

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