Он освобождал Херсон и поднимал флаг на острове Потемкинский: воспоминание о павшем герое

Он был сержантом группы спецназначения "Браво" – 131-го отдельного разведывательного батальона. Был ранен в боях за Херсонскую область, но долго отказывался от эвакуации. Звание Героя Украины Андрей Орлов с позывным Сармат получил уже в освобожденном городе. Именно он поднимал флаг над Снегиревкой и на Потемкинском острове.

В сюжете ТСН вспоминают Героя, о котором неоднократно упоминали во время освобождения Херсонщины.

Впервые с Андреем Орловым съемочная группа ТСН встретилась в канун нового 2023 года, познакомились у стелы на въезде в Херсон — знаковое место, ведь именно здесь на броне спецназовцы "Браво" заехали в освобожденный город, именно здесь Сармат получил свою Звезду Героя.

39-летний уроженец Полтавщины Андрей Орлов был первым, кому досталась награда за свободную Херсонщину. Но он всегда настаивал, что это всеобщая заслуга всех бойцов.

“Я думаю, что это более сборный образ всего подразделения. То есть, провели несколько достаточно успешных операций, заходили первыми в населенные пункты, проводили успешные разведывательные операции, штурмовые”, — скромно говорил тогда он.

Во время освобождения Херсонщины Сармат был ранен, его верный товарищ Крава перемотал ему голову и уговаривал согласиться на эвакуацию.

Андрей признавался, что хотел получить какую-то скромную награду, чтобы когда-нибудь показать потомкам. "Я сначала хотел себе награду просто, чтобы можно было внуку дать там — смотри, мой рыцарский крест, играй, радуйся", — говорил он.

О том, что получил Звезду Героя, прежде всего сообщил своему сыну.

Однако, как говорил Андрей, получение высшей государственной награды не сравнимо с тем ощущением, когда он и его товарищи наконец-то заходили в освобожденные населенные пункты.

“Я не могу описать эти эмоции, действительно. Первый населенный пункт, куда мы так вошли в полный рост, что нас встречали именно местные жители, это была Снегиревка... Люди с флагами, машины украшены, улицы украшены, люди с лентами, флагами, с цветами. Ну вот я не могу так передать просто”, — вспоминал он.

Снегиревку пришлось зачищать, бойцы "Браво" брали пленных, а местные жители сносили им трофеи, оставшиеся после оккупантов.

В освобожденном Херсоне Андрей Орлов, воевавший во время АТО в батальоне "Донбасс", долго пытался найти мемориал в честь своего друга — погибшего в 2017 году Дениса Лашкарева, лидера местной самообороны. Когда же нашел, то памятник оказался разукрашенным оккупантами. Пришлось еще раз приехать с растворителем и отмывать. Он считал важным помнить о погибших товарищах.

В январе 2023 года появились новости, что наши бойцы зашли на острова между правым и левым берегом Херсонщины. На острове Потемкинский Андрей Орлов поднял украинский флаг.

А недавно бойцы "Браво" снова приняли бой за Херсонщину. Крава получил тяжелые ранения, а Сармат погиб. Герой Украины, Андрей Орлов, ни секунды не сомневавшийся в том, что мы сможем победить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Именно он получил первую звезду за свободную Херсонщину! В память павшего Героя"

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как украинский боец Андрей Орлов с позывным Сармат пришел на фронт и в каких битвах он участвовал.