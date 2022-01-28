Он понимал, что натворил: что говорят военные и психологи о поведении 20-летнего стрелка из Днепра

Он понимал, что натворил: что говорят военные и психологи о поведении 20-летнего стрелка из Днепра

Специалисты считают, что у стрелка мог быть внутренний конфликт.

20-летний Артемий Рябчук мог расстрелять четырех коллег и 35-летнюю женщину из-за внутреннего конфликта.

Об этом 27 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Психолог считает, что подозреваемый осознавал, что натворил

ТСН пообщалась с тремя специалистами, работающими с военнослужащими. Они проанализировали поведение подозреваемого в жестоком убийстве 5 человек. Андрей Козинчук – военный психолог. Он проанализировал видео допроса парня сразу после его задержания.

"Человек в шоковом состоянии, у него реакции, которые могут удивить. Например, улыбка с самого начала. Ему на самом деле нерадостно. Парень держится уверенно, кое-где даже гордится тем, что сделал, и смакует детали поступка", – говорит психолог.

Андрей Козинчук считает, что Артемий Рябчук отдает себе отчет о том, что натворил.

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"Для того чтобы не доложили, ему пришлось стрелять в женщину. Он объясняет свои действия не с точки зрения этики, а с точки зрения логики", – отмечает психолог.

Мотивов убийства на фрагменте видео срочник не объясняет. Так что психолог предполагает, что обида долго росла внутри.

"Что было триггером, мы не можем знать. То, что информационное поле повлияло на его психологическое состояние – состояние – это однозначно", – добавляет психолог.

У стрелка мог быть внутренний конфликт

По данным депутата от "Слуги народа", Артемия Рябчука в военной части действительно травили, а коллеги называли "стукачом".

"Внутренний конфликт. Возможно, не заметили, в том числе психологи и командиры. И, возможно, уже пошла цепочка нарушения устава. Деталь, маленькая деталь нарушается, и это дает возможность человеку, который находится на вершине психического расстройства, завладевать оружием. И тогда уже все, как это называется, "планка поехала", – говорит бывший руководитель управления криминальной разведки ГУБОП МВД Валерий Кур.

В армии не хватает опытных психологов

Дедовщина в казармах уже понемногу вымирает. Впрочем, оставляет институт наставничества, без которого ни в одной армии пока никак.

"Статистика за 2016 год – 256 случаев небоевых потерь за год. В эту цифру входит все, что не связано с потерями из-за убийства врагом. В частности, это самоубийство, доведение до самоубийств и это имитация под самоубийства", – говорит полковник Вооруженных сил, начальник управления информационных операций ООШ Анатолий Кравчук.

И здесь полковник вооруженных сил,отмечает две проблемы. Это – нехватка опытных военных психологов и нехватка военнослужащих. Это приводит к некачественному отбору новобранцев.

Напомним:

Солдат-срочник получил автомат АК-47 и расстрелял из него 10 человек. В результате погибли его четыре сослуживца и одна женщина. Еще пятеро пострадавших попали в больницу. Сейчас за их жизни борются медики.

Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку в связи с трагедией на заводе "Южмаш", где 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих.

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