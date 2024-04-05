Он работает – она покупает: жена главы кибербезопасности СБУ обзавелась элитным имуществом во время войны

Он работает – она покупает! Глава департамента кибербезопасности СБУ попал в громкий скандал. Его жена купила квартиру за десятки миллионов гривен. И все это во время войны. Однако на днях Украину потряс еще один скандал, связанный с СБУ. Правоохранители разоблачили и задержали наживавшегося на войне топчиновника ведомства. Однако "добрые" люди нашли 30 млн. на залог и коррупционера отпустили.

Все детали резонансных дел в эксклюзивном сюжете TSN.ua рассказала журналистка Виктория Панченко.

Миллионное состояние

Родственник главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Об этом говорится в расследовании журналистов "Следство.Инфо". Как выяснилось, жена Витюка купила квартиру за почти 1,5 млн долларов, а мама владеет еще двумя квартирами премиум-класса. И традиционно часть "элитки" была приобретена во время войны.

Хороший работник Витюк

Как для семьи госслужащего очень неплохо. Может, за годы службы насобирал? Потому что в СБУ Илья Витюк уже 12 лет. За это время он прошел путь от оперативника к руководителю в разных подразделениях, включая контрразведку.

Одной из главных задач департамента, возглавляемого Витюком, является противодействие кибертерроризму и шпионажу. В начале полномасштабного вторжения департамент Витюка отразил более 10 тысяч кибератак. В марте 2024 года специалисты этого департамента заблокировали поставки составляющих в российские "Шахеды" и ракеты. А 25 марта, на день СБУ, работу Витюка отметил президент Украины – присвоил ему звание бригадного генерала. Но элитные квартиры начали появляться в семье главы Департамента кибербезопасности СБУ чуть раньше.

Жена-миллионерша

Так, супруга Витюка Юлия купила в декабре 2023 года квартиру в жилом комплексе премиум-класса Киева, расположенном на Печерске. Площадь имущества – почти 195 квадратных метров. Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". В то же время журналисты сообщили, что квартиры без ремонта в этом комплексе продаются примерно за 3 тысячи долларов за квадратный метр. Это почти втрое больше, чем средняя цена на жилье в столице. Таким образом, рыночная стоимость квартиры составляет более 20 млн. грн. И тут возникает вопрос — почему Витюк указал в декларации, что за квартиру уплатили всего 12,8 млн грн. Эта цена почти вдвое меньше рыночной.

Честно заработанные?

Более того, как утверждают расследователи, официального дохода должностного лица не хватило бы для такого жилья. Но здесь на помощь приходит жена. Она очень богатая женщина, которая зарабатывает миллионы. Однако она не владелица крупного предприятия, у нее нет акций известных корпораций, она просто ФЛП. Не то чтобы ФЛПы не могут зарабатывать миллионы, но почему-то разговоров о своей деятельности бизнес-леди избегает, утверждают журналисты Следствие.Инфо.

Еще одна интересная деталь — Юлия Витюк открыла ФЛП сразу после того, как ее муж занял пост председателя кибербезопасности Украины. И сразу начала зарабатывать миллионы. Например, в 2022 году бизнес-леди получила более 9 миллионов гривен прибыли, а в 2023 году – почти 13,5 миллионов гривен. Такие значительные средства Юлия Витюк получает за юридические услуги, предоставляемые ее ФЛП. То есть женщина зарабатывает более 1 миллиона гривен ежемесячно. Но если вы захотите работать у Юлии и тоже получать космические гонорары, то есть проблема. Журналистам не удалось найти никаких данных по адресу или контактам ее фирмы.

Обильная мама

Но у семьи Витюка есть еще одна состоятельная женщина. Как отмечают журналисты, мать главного киберразведчика СБУ имеет две квартиры в столичных ЖК. Одна из них – на днепровской набережной на левом берегу Киева. Двухкомнатную квартиру женщина приобрела в 2013 году. Сегодня стоимость подобной на рынке — 177 тыс. долларов. Вторая квартира — в парковом комплексе почти в центре столицы. Журналисты-расследователи подсчитали, что жена и мать Витюка владеют недвижимостью на 25,5 млн. грн. по рыночной стоимости.

А где декларация?

И вишенка на торте. Декларация руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка исчезла с сайта НАПК. Об этом сообщает "Следствие.Инфо". Как правило, декларации представителей Службы безопасности Украины "закрыты". Понятно, что это необходимо из соображений сохранности. Однако декларации Ильи Витюка были открыты минимум месяц, уверяют журналисты. Однако 4 апреля, в день выхода расследования генерала СБУ, декларации убрали с сайта НАПК.

Не первый скандал в СБУ

Но это не первый скандал, где фигурируют фамилии чиновников СБУ. Недавно антикоррупционные органы разоблачили группу, завладевшую 95 миллионами гривен на закупки трансформаторов для "Укрзализныци". СМИ сообщали, что к этой истории причастно чиновник СБУ, который также был советником Офиса президента. А компания, которая якобы должна поставлять оборудование, на самом деле водит дружбу с РФ. Впрочем, фамилии дельцов не называли. А вот в Сети предположили, что речь идет о задержании известного СБУ Артема Шила. Об этом писал Телеграмм-канал NABU Daily by Олег Новиков, который ведет украинский журналист. Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Клименко в комментарии ZN.UA подтвердил, что речь идет именно о Шило.

Кто такой Шило?

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года. За это время он занимал разные должности, в том числе и руководящие. В 2021 году Шило уволился из СБУ и стал советником Офиса президента. Журналисты-расследователи утверждают, что Шило находится в дружеских отношениях с заместителем руководителя офиса президента Украины Олегом Татаровым.

Летом 2022 Шило вернулся на работу в СБУ, где стал руководителем главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Именно этот пост позволил ему нажиться на войне. В антикоррупционных органах рассказали, как дельцам удалось намудрить схему, чтобы вывести из Украины десятки миллионов.

Внесли залог и отпустили

В СМИ сообщали, что лидер, соорганизатор и два участника организованной группы были задержаны. Однако при экссоветнике Офиса президента Артеме Шило 4 апреля внесли залог в размере 30 миллионов гривен и выпустили из СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Мать и жена главного киберразведчика СБУ обзавелись элиткой! Откуда миллионы?

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