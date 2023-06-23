Он сделал так, чтобы дроны взрывались: в Киеве простились с уникальным командиром

Он так умело нашпиговал дроны, что другие бригады с ним советовались.

В Киеве на Михайловской площади торжественно прощались с погибшим под Угледаром командиром отделения аэроразведки Михаилом Ламаном, говорится в ТСН.

Отважный "Лом", так его называли собратья 72 бригады имени "Черных запорожцев", где с начала полномасштабного вторжения служил Михаил. Сам из семьи военных из Харьковщины имел профессиональное военное образование и успешную карьеру в гражданском охранном бизнесе. Но сначала Революции Достоинства становится активным ее участником, среди прочего помогает в работе журналистам ТСН в эпицентре противостояний с Беркутом.

С начала войны 2014-го Михаил присоединился к группе волонтеров, которые развивали аэроразведку. С первых дней с начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ Михаил Ламанов обороняет Киев с Севера, а дальше идет служить в Донецкой области. Там становится одним из новаторов и генераторов развития противоударных дронов, которые помогают более эффективно воевать с врагом.

“Он всегда хотел сделать их, чтобы они взрывались... Лето 22 года — он постоянно это развивал и через некоторое время перешел на уровень, что его профессиональные знания, его умение делать создавать ударные БПЛА, их же надо уметь нашпиговать, он стал специалистом, его звание не соответствует тому, сколько он делал, другие бригады с ним советовались”, — рассказывают побритимы.

У Михаила осталась мать, сестра, жена и двое дочерей, меньшей из которых три года.

Напомним, что на днях на Майдане простились с бойцом, ушедшим воевать прямо со съемочной площадки. Он работал в известнейших проектах канала СТБ. 34-летнего бойца Ивана Шульгу коллеги вспоминали только с добрыми словами.

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