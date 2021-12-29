Он спал, а она его грабила: в Хмельницкой области беременная женщина "обчистила" на 11 тысяч сонного ухажера

Он спал, а она его грабила: в Хмельницкой области беременная женщина "обчистила" на 11 тысяч сонного ухажера

В суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась.

В г. Каменец-Подольский Хмельницкой области беременная женщина украла у мужчины, с которым недавно познакомилась, 10900 грн. За это ее вынудили заплатить 4080 грн штрафа.

Об этом идет речь в приговоре Новоселицкого районного суда Черновицкой области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина 3 июля 2021 познакомилась с мужчиной в г. Каменец-Подольский. Тот пригласил ее домой. Когда мужчина заснул, она украла его банковскую карту и через мобильный телефон сменила пароль к ней. После этого подозреваемая уехала в Хотин, где сняла 10900 грн со счета ухажера.

В суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась. Суд учел раскаяние потерпевшей и тот факт, что она беременна и воспитывает малолетнего ребенка. Поэтому ее признали виновной по ст. 357 ч.1, ст.185 ч.1 УК и оштрафовал на 4080 грн.

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