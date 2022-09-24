"Он — трус": российский оппозиционер спрогнозировал, применит ли Путин ядерное оружие

Путин после применения ядерного оружия станет террористом номер один в мире.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал бывший депутат Госдумы РФ, проголосовавший против аннексии Крыма, украинский предприниматель Илья Пономарев.

"Путин угрожает использовать ядерное оружие в войне. Путин — трус. С одной стороны, для труса решиться на использование ядерного оружия — это трудно. С другой стороны, если он будет в тупике, он может сделать все угодно. Путин не будет применять ядерное оружие против США, потому что это будет автоматическое уничтожение России. Что он может сделать в Украине? Бросить ядерное оружие на Киев? Использование тактического ядерного оружия на фронте – это тоже не логично, потому что оно не изменит ситуацию там. Использование ядерного оружия – это самоубийство. Путин будет приравнен к Бен Ладену", - сказал Пономарев

Напомним, Боррель считает, что ядерный шантаж Путина не стоит недооценивать.

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