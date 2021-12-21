"Он в очень слабом состоянии": любимая Саакашвили Ясько рассказала о его здоровье

"Он в очень слабом состоянии": любимая Саакашвили Ясько рассказала о его здоровье

Михо голодал в течение 50 дней.

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, арестованного в Тбилиси, здоровье подорвано.

Об этом рассказала "Сніданку з 1+1" любимая задержанного, депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько.

По ее словам, на Михо оказывали психологическое давление и пытки. Кроме того, сказалось и 50-дневное голодание политика.

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"Он в очень слабом состоянии. Очень потерял вес. Есть много серьезных симптомов, которые меня беспокоят. Но дух у него боевой. Я, на самом деле, поражена этим", — рассказывает она.

Даже в тюремной больнице, где Михаил Саакашвили сейчас, он не оставляет надежды возвратиться к большой политике. Скорее всего, говорит его любимая, после увольнения он вернется к работе в Украине. "Я буду на этом настаивать. Убеждена, что он нам очень сильно нужен. Желаю, чтобы та свобода, которая у него есть внутри, стала реальностью и физической свободой сейчас", — подчеркнула Ясько.

Решение Михо возвратиться на родину, где против него были открыты уголовные производства, она разъясняет тем, что он не мог поступить по-другому — "страна идет в кризис".

"В этом году уже ситуация политическая и экономическая стала такой, что он не мог по-другому поступить, как поехать помогать грузинскому народу. По сути он дал себя в такую жертву ради других", — так депутат говорит о поступке Саакашвили.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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