Он ждал, пока папе пересадят легкие: в больнице Львова установили скульптуру по фотографии мальчика

Эта история началась в больничном коридоре. 12-летний Тимофей ждал под операционной, пока медики пересаживали легкие его отцу. Его выражение лица так поразило окружающих, что через 3 месяца в больнице открыли скульптуру мальчика, который с такой же верой смотрит вдаль, говорится в ТСН.

О своем диагнозе папа Тимофея - Александр узнал в 56 лет. Подозревает, что заболел из-за работы электриком на АЭС. "Все лёгкие переродились в кисты и не осуществляли газообмен, в любое время могли разорваться", — рассказывает врач.

Именно сын уговорил Александра занять деньги на дорогу во Львов. Оттуда семье позвонили с известием, что есть донор, надо поторопится. Трансплантация продолжалась 12 часов, львовские медики впервые пересаживали легкие без помощи иностранных коллег. “Утром пациент уже дышит сам. Он заглотнул воздух по-другому, ему легко дышать и желание увидеть своего сына”, — сказал руководитель центра сердца и сосудов Роман Домашич.

Но оказалось, что Тимофей простудился и встреча состоялась через месяц. Новость об этом увидел мужчина, захотевший остаться неизвестным. Его поразило лицо ребенка, который так ждет спасения отца, поэтому меценат решил сделать парня символом надежды и заказал мастерам бронзовую фигуру.

"Мы разговаривали, хотел узнать больше его и узнать ту эмоцию, чтобы заложить в скульптуру, надеюсь, мне удалось", — говорит скульптор Александр Гончарук.

После операции заботы медиков о семье не закончились. Они узнали, что парень не ходит в школу, потому что так решила мама, с которой парень жил после развода родителей. Последние месяцы перед операцией Александр воспитал сына сам. Жили вместе в маленькой каморке на парковке, где работал мужчина, другого жилья у них не было. Теперь благодаря врачам семья живет вблизи Львова и Тимофей начал ходить в школу.

Медики верят, что жизнь у семье наладится, ведь именно это символизирует скульптура парня, которая теперь всегда будет на территории больницы.

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