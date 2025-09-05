«Она бы все равно вышла из СИЗО»: на скандальную главу МСЭК Крупу не находят электронного браслета

Бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа уже радуется встрече с родными / © ТСН

Реклама

Скандальная бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении и у которой в прошлом году дома, в том числе и в санузле, рядом с туалетной бумагой, правоохранители нашли миллионы, уже наслаждается встречей с родными, настроена собрать в течение нескольких дней 20 миллионов гривен на залог и, как говорит ее адвокат, приятно удивлена тем, что ее отпустили прямо в зале суда.

Напомним, история Татьяны Крупы получила большой резонанс в октябре прошлого года после того, как правоохранители в комментарии для ТСН.ua сообщили следующее: «Деньги складывали везде, где еще оставалось свободное место, даже в туалете». Кроме того, после обысков у Крупы, ДБР опубликовало фото, где на кровати лежит муж Крупы, а рядом — гора из пачек долларов.

Сейчас в комментарии для ТСН.ua и пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, и одна из адвокатов Татьяны Крупы, Татьяна Выдай, подтвердили, что фигурантка этой громкой истории физически находится на свободе. Кроме того, стали известны подробности того, чем занимается сейчас Татьяна Крупа.

Реклама

«Когда человеку меняют меру пресечения, считается, что у него есть только она. Ее освободили из-под стражи в зале суда, но у нее есть 5 дней для того, чтобы эти средства внести. Если она нарушает этот срок, то прокурор будет ходатайствовать о том, чтобы эту меру пресечения снова изменили. То есть у нее есть 5 дней для того, чтобы либо подать ходатайство об апелляции (что она не согласна с этой суммой), либо внести эти средства. Есть 5 календарных дней. По состоянию на данный момент эта гражданка считается не под стражей, а под залогом, а залог еще не внесен», — сообщила нам пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Татьяна Крупа во время прошлых судебных заседаний

Обещает не убегать

Одна из адвокатов, представляющая в суде интересы Татьяны Крупы, Татьяна Выдай, в комментарии для ТСН.ua также подтвердила, что бывшая глава Хмельницкой МСЭК физически находится на свободе и не собирается убегать.

«Татьяна Крупа освобождена из-под стражи. По закону ее нельзя содержать в СИЗО больше 12 месяцев. Все равно ее пришлось бы освобождать если не по решению суда, то согласно императивной норме закона через месяц. По сути у суда было только две опции — выпустить ее сейчас или через один месяц, когда истек бы срок», — говорит Татьяна Выдай.

И продолжает: «Еще не закончились все следственные действия и сбор доказательств в уголовном производстве. В любом случае, она вышла бы через месяц. Чтобы не «играться» с подачей документов, что является нагрузкой на суд и прокуратуру, они (суд и прокуратура) поняли, что на данном этапе в этом нет смысла. Решили выпустить ее сейчас».

Реклама

Как восприняла решение об освобождении

На этот вопрос Татьяна Выдай ответила нам так: «На заседании она была очень рада. После стольких продлений сроков содержания под стражей мы не рассчитывали. Для всех нас это было неожиданное решение. Она была рада, что больше не нужно возвращаться в СИЗО».

В чем именно подозревают Крупу

«В настоящее время еще продолжается досудебное расследование. Мы не знаем обо всех материалах дела, которые есть у стороны обвинения. Это тайна расследования. В настоящее время она подозревается по двум статьям: «Незаконное обогащение» и добавилось «Недостоверное декларирование». Последнее — это не тяжкое преступление», — объясняет Выдай.

Откуда деньги, найденные во время обысков

На вопрос, которым задаются многие украинцы, осведомленные о громком задержании, Татьяна Выдай говорит следующее: «Все средства, которые изымались, изымались у большого количества людей. В том числе у юридических лиц. Каждая частица этой суммы имеет свое отдельное происхождение. Мы также сообщали, что Татьяна Васильевна, ее муж и ее сын имеют корпоративные права в обществе, которое занимается производством электроэнергии с 2017 года. То есть достаточно давно. Они строят дорогостоящие проекты для производства энергии в промышленных масштабах. Это было особенно актуально при отключениях. Поначалу у них было меньше объектов меньшей мощности. Затем они выиграли конкурс и обязались построить большие мощности, которые продавали бы электроэнергию для «Укрэнерго». Когда они выиграли этот конкурс, взяли определенные инвестиции для строительства. Через некоторое время к ним пришли с незаконными обысками, обнаружили эти средства».

Наличные в квартире главы МСЭК, 2024 год. Фото: ГБР

Будет ли внесен залог

О 20 миллионах гривен, которые могут быть внесены Крупой в качестве залога, адвокат сообщила так: «Эти средства нужно собирать. Возможно, взять у кого-то взаймы. Возможно, продать какое-то имущество, которое не арестовано».

Реклама

Чем будет заниматься

«Она только увидела своих близких и радуется этому. Вчера она с ними встретилась», — коротко ответила Татьяна Выдай.

Электронного браслета не нашли

В официальном сообщении Высшего антикоррупционного суда указано, что Татьяна Крупа обязана прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд до 04.11.2025 включительно. Также она обязана:



Не покидать пределы г. Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда



Воздерживаться от общения с работниками «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы», в частности бывшими, и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы»



Сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства



Сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины



Носить электронное средство контроля Но, по данным адвоката, электронное средство контроля на Крупу еще не одели.

«Обычно это связано, что у полиции дефицит таких браслетов. Но я уверяю, что она убегать никуда не планирует, потому как вся ее жизнь здесь. Если даже будет приговор, то ей проще его отбыть здесь, чем до конца жизни прятаться за границей», — говорит Татьяна Выдай.

Как отреагировали украинцы на увольнение Крупы

В соцсетях сотни пользователей оставили свои комментарии, вспоминая фотографии пачек наличных в жилье Крупы.

Реклама

Мужчина на фоне горы долларов. Фото: ГБР.

«А потом она еще отсудит себе зарплату и восстановление в должности», — написала одна из комментаторов.

Еще одна из пользователей соцсетей считает, что, несмотря на события на Майдане и войну, в Украине вообще нет положительных изменений. Она оставила такой комментарий под новостью об увольнении Крупы: «Ничего не меняется, никто не поборет эту систему. Майдан, революция Достоинства, война… Столько жизней уже положили, а справедливости нет. Грустно».

Большинство комментаторов иронически прокомментировали увольнение Крупы, мол, другого варианта и не предполагали.

«Бгг. Учитесь», — прокомментировал новость еще один из пользователей соцсетей. На что ему ответили предположением: «Пообещала больше не воровать». Резюмируя, еще один из комментаторов написал: «Кто-то считал, что будет иначе?»

Реклама

Ранее сообщалось о том, что НАБУ и САП подозревают генерала Витюка в незаконном обогащении. СБУ прокомментировала подозрение бригадному генералу.







