"Она долго кричала "Давид!", а потом и сама сгорела…": руководительница погибшей в Кривом Роге учительницы рассказала подробности трагедии

Оксана Эпельман работала учительницей-ассистенткой, занималась с особыми детьми. У нее с мужем Давидом было много планов на жизнь.

Среди погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге есть молодая пара, которая женилась только год назад, мечтала о ребенке и строила много планов.

Как выяснил журналист ТСН.ua, речь идет о 22-летней местной учительнице Оксане Эпельман и ее муже Давиде.

Щемящую историю этой семьи в комментарии для ТСН.ua рассказала руководительница Криворожской гимназии №108, исполняющая обязанности директора, Людмила Стешина.

"Погибла наша молодая учительница Оксана Сергеевна Эпельман, – рассказывает Людмила Стешина. – У них молодая семья. Оксана только в том году окончила магистратуру, была очень перспективной, имела очень много планов. Ее очень любили дети. Она была учительницей английского языка и начальных классов, работала учительницей-ассистенткой. Занималась с особыми детьми, о ней очень хорошо отзывались родители учеников. В нашем заведении она работала только первый год... У детей глаза горели от радости, когда они видели ее ".

Оксана Эпельман погибла в результате ракетного удара по Кривому Рогу 13 июня. Фото: дирекция Криворожской гимназии №108

По словам Стешиной, погибшая учительница писала собственные работы-исследования и очень интересно преподавала.

"Оксана вышла замуж 3 июня прошлого года, детей еще не было, но она мечтала о них", – говорит Людмила Александровна.

К этому она добавила, что учительница не дожила считанные недели до своего 23-летия.

Также стали известны подробности об ужасной гибели супругов.

"Есть информация, что первым погиб ее муж, а она еще долго кричала, восклицая "Давид! Давид!". Затем сгорела и она. Их вынесли в мешках…", – рассказывает Людмила Стешина.

Руководитель школы вспоминает, что Оксана Эпельман была всегда добрым и неравнодушным человеком.

"Она всегда находила время на плетение маскировочных сеток. Приходила помогать вместе со своим мужем", – добавила Людмила Стешина.

Оксану Эпельман, погибшую в Кривом Роге, очень любили дети. Фото: дирекция Криворожской гимназии №108 / Фото: ТСН.ua

Ракетный удар по Кривому Рогу 13 июня: что известно

Россия ночью 13 июня устроила очередную массированную ракетную атаку Украины. В частности, российские террористы запустили ракету по жилой многоэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области.

Пока известно об 11 погибших, однако спасательная операция еще продолжается и под завалами могут быть люди.

В то же время в российском Минобороны цинично прокомментировали ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Там отчитались об "успехах".

Минобороны страны-агрессоры отмечает, что "все назначенные объекты поражены и цель удара достигнута".

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