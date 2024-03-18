"Она его исцеляет": щемящая история о том, как тяжелораненый защитник Украины женился в госпитале

Штурмовик полка "Сафари" женился в госпитале Ровенской области. 35-летний Андрей Печенюк получил тяжелые ранения на Бахмутском направлении в октябре. Его посекло осколками, некоторые до сих пор остаются в теле и голове. Сейчас боец работает над тем, чтобы снова начать ходить.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

История полицейского Андрея Печенюка, добровольцем ушедшего защищать Украину

Андрей Печенюк – полицейский Коростенского райуправления на Житомирщине. Екатерина работала на границе. Познакомились больше 7 лет назад.

Андрей Печенюк

Жили вместе, говорят, но как-то свадьба все было не ко времени. А когда началось полномасштабное вторжение россиян и подавно. Андрей с другими полицейскими сначала работал в районе, где российские войска заходили из Беларуси. Потом пошел добровольцем в штурмовой полк "Сафари".

"Штурмовали позиции врага, продвигали наш ноль дальше", - вспоминает защитник Украины.

Но 20 октября вместе с другими бойцами попал под атаку врага.

"Не дошли. Кажется, это был "Ланцет" - ни свиста, ни шума. Двое моих побратимов погибли в той посадке", - говорит полицейский.

Андрея посекло. Признается, думал не выживет. Побратимы на себе Андрея несли, говорит, с километр. Еще не знали, вот-вот снова будет прилет.

"Меня занесли в нору, наш тактический медик меня подлатал, потом еще в ту нору прилетело, меня еще присыпало, меня еще откапывали", - говорит Андрей Печенюк.

Не прошло и суток, как Екатерина сумела выяснить, что с Андреем и где он. Далее были разные медучреждения, операции. В госпиталь в Ривненскую область Андрей попал фактически лежачим. Но медики отмечают значительный прогресс.

Екатерина Печенюк

"Физически и морально просто поломанный и разбитый. Сейчас он совсем другой человек. Сейчас он проявляет свои самые сильные и лучшие качества. Целеустремленность, силу духа", - говорит психолог Тамара Пилипюк.

Он упорно работает, потому что имеет цель - снова ходить. А Екатерина его поддерживает. Андрей не отменяет занятий даже перед собственной свадьбой.

Психолог Тамара Пилипюк отмечает, что своим присутствием "Екатерина исцеляет любимого".

Пара женилась на террасе госпиталя

Екатерина и Андрей поженились на террасе госпиталя ветеранов. В качестве свидетелей - медики и пациенты госпиталя ветеранов войны.

Печенюки говорят - каждая пара решает для себя, когда жениться, и все же советуют не откладывать жизнь на потом, а несмотря на войну попробовать стать счастливыми уже.

Екатерина и Андрей Печенюк

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Напомним, российский танкист оказался отцом бойца.

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