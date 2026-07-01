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Она ехала подавать документы на поступление: в областном центре Украины россияне убили 17-летнюю абитуриентку (видео)
Российские оккупанты устроили кровавый дронный террор в Херсоне. Вражеский беспилотник поразил маршрутку с пассажирами: среди погибших — 17-летняя абитуриентка
Дронный террор продолжается в Херсоне. Сегодня там уже трое погибших, среди них 17-летняя девушка, которая ехала подавать документы на поступление. Ее мать ранена. Всего же только до полудня в городе 15 пострадавших. Утром российские военные преступники направили беспилотник на маршрутку, полную пассажиров. Затем они поразили административное здание. И не прекращают охотиться на автомобили и пешеходов, которые решаются выйти на улицу.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Аллы Пасс.
Россияне напали на маршрутку в Херсоне
Семь утра. Маршрутка полна пассажиров. Жители Херсона спешат на работу. Очередная остановка. Люди садятся, и вдруг раздался мощный взрыв. Российские оккупанты прицельно наносят удар дроном именно в ту сторону, где сидело больше всего пассажиров.
Водитель подвергшейся нападению маршрутки: «Крики. Начали помогать вытаскивать нас из автобуса на остановку. Мы прямо стояли на остановке».
Трагедия на глазах у матери: гибель выпускницы
На глазах у матери российские террористы убивают её 17-летнюю дочь. Девушка утром ехала в учебное заведение, чтобы подать документы на поступление.
«Рядом со мной сидела моя дочь… И я думала, что, ну, утром безопаснее — мы проедем, всё это сделаем, и она вернётся домой. Но это обернулось для нас её смертью», — говорит мать девушки.
В результате этого циничного удара на месте погибли два человека. Еще трое мужчин и шесть женщин с тяжелыми минно-взрывными травмами были немедленно доставлены в больницу. Среди пострадавших пассажиров оказались медицинская сестра и врач, которые также этим рейсом ехали на работу.
«Одна пациентка в крайне тяжелом состоянии уже прооперирована, её состояние стабильное, она находится в отделении реанимации. Пациентка находится в отделении хирургии, двое пациентов — в отделении травматологии. Остальные проходят амбулаторное лечение», — сообщают медики.
Серия ударов по городу: атака «Шахеда» по административному зданию
Кроме того, утром захватчики поразили беспилотником легковой автомобиль — водитель получил ранение. А позже вражеские дроны ранили двух женщин в центре города, которые просто шли по улице.
Уже в полдень российская армия нанесла удар из тяжелой ракеты «Шахед» по административному зданию в Херсоне. От полученных тяжелых травм на месте погибла еще одна женщина. Двое человек получили ранения. Ликвидация последствий вражеских ударов в городе продолжается.
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