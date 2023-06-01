"Она еще не знает": отец девочки, которую мама прикрыла собой от ракеты, не решается рассказать ребенку о потере

Свидетели трагических событий во время ночной атаки столицы рассказывают, что люди оказались перед закрытым укрытием, когда на них посыпались обломки ракеты.

Ночью россияне ударили по украинской столице скоростными ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер". Все 10 ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны. Впрочем, в результате падения их обломков в Деснянском районе погибли три человека — ребенок и две женщины. Они пришли к укрытию в поликлинике, но оно было закрыто, говорят очевидцы, говорится в ТСН.

“Приходим, там уже ранены, женщина я к ней говорила, потому что ребенок возле нее плакал, прикасаюсь к нему, а он уже остыла, у другой женщины была сильно ранена нога. Ребенка ребята позже с фонариками обнаружили под стенкой”, — рассказывают очевидцы.

Они добавляют, что люди, погибшие от падения обломков ракеты, как раз направлялись к укрытию, расположенному в помещении одной из поликлиник Деснянского района, но дверь была закрыта. "Чтобы вы понимали, женщины очень панически стучали, когда взрывалось над ними, но никто им не открыл", — рассказывает Ярослав.

Он этой ночью потерял жену. 33-летняя Наталья вместе с ребенком бежала, чтобы спрятаться. Во дворе поликлиники женщина закрыла собой девятилетнюю дочь. "Она еще не знает, я ей сказал, что все хорошо и отвел к бабушке. Очень тяжело, честно…”, — говорит о потере со слезами мужчина.

Мужчина погибшей женщины в Киеве во время ракетных обстрелов Ярослав

Во время удара мужчина был с другой стороны поликлиники, пытался найти охранника, чтобы открыл укрытие и семья могла спрятаться. Но когда в конце концов его нашел, тот спал. "Перегар был, я задал вопрос, а он затруднился ответить", — вспоминают люди.

Подругу погибшей Натальи спасли считанные минуты. “Три минуты разницы. Мы выходим, говорит, и здесь взрыв. Подружку убили, а у другой подруги ребенка убили”, – рассказывает она.

Погибшей девочке было 11, еще одной погибшей женщине – как и Наталье, было 33. В результате ночной атаки еще 19 человек получили ранения, 7 из них — в больнице, их состояние стабильное.

Жители близлежащих домов рассказывают, что во время ночных тревог это укрытие было закрыто не в первый раз. Говорят, обращались и к местным властям, и к руководству поликлиники. “Мы стоим по 10 -15 минут, стучимся. Нас никто не пустил, пока пьяного разбудить должен. Мы все ходили жаловались, писали жалобы, звонили в службы все и все говорили, что все хорошо”, — утверждают люди.

Впрочем, и глава администрации Деснянского района, и глава городской военной администрации уверяют – на это укрытие жалоб не поступало. Также не подтверждают и не опровергают, был ли открыт вход в поликлинику во время тревоги. “Я не знаю, был закрыт или нет, если был закрыт – это одно дело, если был открыт, то люди просто не успели добежать. Для уяснения этого следственные действия проводятся”, — уверяет глава военной администрации Киева Сергей Попко.

"Продолжается следствие, и сейчас установить, была ли дверь закрыта, или нет невозможно, потому что ее вырвало взрывом", — добавляет киевский городской голова Виталий Кличко.

В результате ночной атаки, в этом же районе пострадали две школы, садик, участковый пункт полиции и дома рядом.

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Обломки российских "Искандеров" наделали беды и в Днепровском районе – там образовалась большая воронка. Вынесло окна в одном доме и аптеке рядом, несколько кусков смертоносного железа упали на проезжую часть, сгорели несколько автомобилей.

Прокуратура уже расследует гибель людей и возбудила уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. “В помещении больницы и РГА проводятся следственные действия, следователями и прокурорами требуются документы по обустройству указанного укрытия, изымаются документы, кто был ответственным. Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы”, – говорит руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов.

Продолжаются следственные действия и в отношении 70-летнего охранника поликлиники. К вечеру начали обыски и в Киевской городской государственной администрации. На место гибели трех человек люди несут цветы.

“Я очень хочу, чтобы все знали, что там было закрыто и из-за этого погибли люди, они стучали, просились по существу. Они могли сейчас ходить по улице и есть мороженое, равно как и другие люди”, — говорят жители.

Укрытия в столице теперь круглосуточно будут открыты. Решение, утверждает директор департамента муниципальной безопасности КГГА, было принято из-за трагедии в Деснянском районе и регулярных обстрелов россиян. Говорят, только сегодня получили 22 жалобы по закрытым укрытиям. Проверяющие уже побывали на местах и сейчас в хранилища можно попасть.

В то же время, в Департаменте подтвердили, что правоохранители проводят обыски и у них. Изымают документы по проверкам столичных укрытий. В КМВА обещают содействовать силовикам. Впрочем, признает Роман Ткачук, даже успешная проверка не всегда приносит результат.

Балансодержатели укрытий – управляющая компания, ОСМД, предприятия или частные лица – нередко злоупотребляют во время инспекций. Во время проверок, мол, укрытия открывают, а вот ночью или во время тревог система регулярно дает сбой. Вину за такие нарушения должны нести именно балансодержатели. Людям же советуют жаловаться в полицию и вызвать спасателей, принудительно открывших помещение. "Сегодня уже принято решение, чтобы они были открыты постоянно. До этого были разговоры, что мы не можем их держать открытыми, потому что там были сделаны ремонтные работы, бездомные будут организовывать себе там приют, в этих хранилищах. Но ведь у нас не у нас нет другого выхода, как держать их открытыми, потому что мы начали получать удары баллистическими ракетами”, — говорит Роман Ткачук.

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