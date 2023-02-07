"Она кайфует": сексолог объяснил, почему спикер ГПСУ могла публиковать обнаженные фото с роскошного отдыха

Уволенная с военной службы бывшая пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская, которая в начале января попала в громкий скандал из-за своих обнаженных фото, призвала украинцев прекратить разжигать вражду внутри страны и открыла свой профиль в Facebook.

Іванна Плантовська. Фото: сторінка І.Плантовської в Facebook

Как оказалось, Плантовская начала отвечать на комментарии тех, кто утверждает, что она, Плантовская, своим поведением опозорила военную форму.

"Женщина, займитесь собой и своими детьми, или у Вас много времени свободного? Сходите к косметологу, морщины заберите, к психологу, к диетологу. Там работы непочатый край. А я уже себе сама разберусь", — ответила Плантовская одной из комментаторов.

Скріншот зі сторінки Іванни Плантовської в соцмережі Facebook

Почему Плантовская обнародовала свои пикантные обнаженные фото, являясь лицом пограничного подразделения, обнародовала во время войны – на эти вопросы в комментарии для ТСН.ua попытался найти ответы эксперт, директор Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины Михаил Шевченко.

"Есть много вариантов того, почему человек демонстрирует в публичном пространстве свои формы, — говорит Михаил Шевченко. — Показ обнаженных частей тела можно классифицировать как вуаеризм. Человек получает удовольствие от того, что другие смотрят на него. То есть человек хочет, чтобы его любили. Она кайфует из-за этого и готова все сделать для того, чтобы ее любили.Это распространено сейчас среди девочек в возрасте 25-27 лет. Можно сказать, что это недолюбленные девушки. С точки зрения сексологии, зрелая сексуальность - это та, которая не требует подкреплений со стороны окружающих. Если человек показывает публично свою сексуальность, это говорит о незрелости и о том, что человек требует внимания к себе. Если говорить с психоаналитической точки зрения, то такие девушки, которые демонстрируют свою сексуальность, нуждаются в "папике". "Папике", который бы заботился о ней, что-то покупал бы ей. Ради этого такие девушки готовы на все. То есть есть еще такая версия".

По словам Михаила Шевченко, не исключено, что во время публикации фотографий эмоции Иванны Плантовской одержали верх над умом.

"Возможно, она может хорошо объяснить, почему она так делает", — резюмировал специалист.

Скандал из-за обнаженных фото: что известно

После Нового года пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал.

Женщина отдыхала и хвалилась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok.

Сразу после скандала в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, в то же время, мягко говоря, кичась им".

"Нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших побратимов с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, кичась нею. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, которые неприемлемы во время войны", — сообщал в комментарии для ТСН.ua спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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