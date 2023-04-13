"Она мечтала просто жить": история спасателей Игоря Гетало и Евгении Дудки, которую убила российская ракета

Игорь Гетало и Евгения Дудка познакомились благодаря работе в ГСЧС. Чувства к спикеру из Днепра заставили спасателя переехать из родной Полтавщины. Они жили и работали вместе, пока их жизнь навсегда не изменила война. Игорь и Женя попали под российский ракетный удар по аэропорту в Днепре в апреле 2022 года. Он чудом остался жив, а она умерла после 11 месяцев борьбы.

Мужчина рассказал ТСН.ua о дне, когда его жизнь разделилась на "до" и "после", женитьбу в реанимации, несбывшиеся мечты и тяжелую работу ГСЧС во время войны.

Жене сказал, что началась война

"23 февраля мы ложились спать, ничего не предвещало беды. Женя была на больничном, я — после дежурства. Отдыхали, и где-то примерно в половине пятого утра мне позвонила моя мама и сказала "сынок, началась война". Сразу, пожалуй, как у каждого человека, какой-то десятисекундный ступор в голове. Ну что... Жене сказал, что началась война".

Евгения Дудка и Игорь Гетало/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

Игорь вспоминает, что после этого они не колеблясь надели форму, взяли оборудование и поехали по своим рабочим местам. В следующий раз спасателям удалось увидеться только через неделю, ведь приходилось буквально жить на службе.

Взрыв раздался через 40 секунд — мы не успели выйти

На второй месяц полномасштабной войны Игорь и Женя попали под обстрел. Мужчина говорит, это был обычный день Украины в войне. В полдень 10 апреля произошел ракетный удар по аэропорту, на место происшествия сразу направили спасателей. По стечению обстоятельств там оказались подразделение Игоря и спикер Женя.

Игорь Гетало и Евгения Дудка/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

"Мы дождались отбоя воздушной тревоги и после этого приступили. От администрации объекта поступила информация, что людей внутри не было и основная задача — тушение пожара. В течение ликвидации несколько раз снова раздавался сигнал тревоги. Мы выходили на безопасное расстояние, проходили в укрытие".

Однако тревогу объявили еще раз, когда спасатели почти выполнили свою работу. В тот момент они находились в ангаре на территории аэропорта. Менее чем через минуту раздался взрыв. Игорь, Женя и их коллеги физически не успели выйти.

Евгения Дудка и Игорь Гетало/Фото из личного архива Игоря

До сих пор загадка, как я остался жив

"Ближе всего к эпицентру взрыва был я. Где-то примерно в семи метрах от меня прилетела ракета. Для меня до сих пор загадка, каким образом я остался жив. Во время этого взрыва были ранены шесть спасателей, но, к большому сожалению, моя жена, Женечка, была ранена тяжелее всех. У меня были осколочные ранения ног, контузия... Наши коллеги получили аналогичные травмы. Жене один из обломков залетел под бронежилет. Ну и с этого дня жизнь разделилась на "до" и "после".

Евгения Дудка и Игорь Гетало в больнице в Германии/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

До ранения пара не была расписана. Игорь поехал в ювелирный магазин сразу, как его выписали из госпиталя. Женя находилась в другой больнице. Спасатель говорит, что хотел поднять ей боевой дух и показать, что очень сильно любит.

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"Прямо в реанимации сделал предложение. Там же нас через несколько дней командир и расписал. Без всяких торжеств, без ничего. Мы поженились. У нас были планы после Жениного выздоровления обвенчаться. Но не сложилось... Нас работа свела. Я на тот момент служил еще на Полтавщине. Мы с Женей общались, как коллеги работали. А потом где-то в сердце у нас двоих что-то екнуло. Пришлось переезжать в Днепр".

Евгения Дудка и Игорь Гетало/Фото из личного архива Игоря

Сначала раненую Женю прооперировали в местной больнице, а затем доставили в Германию, в клинику "Шарите". Рядом за границей все время находилась ее мама. За лечением спасательницы следили тысячи украинцев. Женя часто публиковала фото на своих страницах в соцсетях, писала вдохновляющие тексты и призывала никогда не сдаваться несмотря ни на что.

Евгения Дудка на лечении в Германии/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

"Очень много людей, которых она даже не знала, писали сообщения, поддерживали ее. И очень многие из всей Украины передавали детские рисунки, делали игрушки ручной работы. Присылали их мне, а я собирал их в одну посылку и передавал ей из Украины. Также ее всегда поддерживала мама, это ее мотивировало. То, что я ее дома ждал, добрые искренние слова, которые ей писали. Никто не верил, что это может так закончиться”.

Евгения Дудка с мамой в больнице в Германии/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

Женя надеялась, что дома вылечат стены

В середине февраля 2023 года Женя вернулась в Украину. Она жаловалась на лечение в Германии, которое не давало результатов, и очень хотела домой. Одна из украинских больниц согласилась продолжить ее лечение здесь. Игорь говорит, Женя надеялась, что дома ее "вылечат стены". После ранения спасательница очень переживала, что не сможет вернуться на службу. Приехав в Днепр, тяжелораненая Женя пришла на работу.

Евгения Дудка после ранения на работе в Днепре/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

"Она зашла в свой рабочий кабинет, посмотрела, всех навестила, походила по управлению, где работала. Улыбалась всем. Сказала "я скоро уже вернусь", но не смогла. Она мечтала просто жить, жить и дальше продолжать службу. У Жени была мечта в детстве носить форму. Окончила учебное заведение Министерства внутренних дел. Но в то время не было рабочих мест по ее специальности, поэтому решила подать заявку, чтобы вступить в ряды ГСЧС. У нее получилось. Так она стала спасительницей”.

Евгения Дудка на лечении в Германии/Фото: e._v._dudka17 в Instagram

Женя 11 месяцев боролась за жизнь и перенесла десятки операций. Все это время она не могла есть обычную пищу, поэтому получала питание через вену. Несмотря на боль и тяжелое ранение, пыталась выходить на улицу и не опускала руки. Но ее организм не выдержал. Евгения Дудка скончалась 7 марта 2023 года.

Украинцы просят подписать петицию, чтобы присвоить спасительнице звание Героя Украины.

О работе ГСЧС во время войны

Игорь Гетало – начальник оперативно-координационного центра ГСЧС в Днепропетровской области, майор службы гражданской защиты. Он рассказывает, что с начала войны работа кардинально не изменилась, однако ее стало больше. Добавились происшествия, с которыми спасатели раньше не сталкивались.

Работать приходится в условиях, когда существует угроза повторного ракетного удара. К и так нелегкому оборудованию добавились тяжелые бронежилеты, которые на ликвидации последствий российской агрессии нельзя снимать. По прибытию на места ракетных ударов спасатели не знают, сколько людей им нужно искать под завалами.

Спасатель Игорь Гетало/Фото из личного архива Игоря

"Страх есть, однозначно. Но тем мы и отличаемся от обычных людей, что этот страх умеем мобилизовать. И во время ликвидации событий не думаем ни о чем. Только о том, чтобы качественно выполнить свою работу, спасти как можно быстрее и как можно больше людей. Каждый из вызовов приближает нас к победе. Мы, как говорится, герои без оружия. Каждая спасенная жизнь мотивирует идти дальше”.

Стала символом несокрушимости украинского народа: трагическая история борьбы за жизнь Евгении Дудки

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