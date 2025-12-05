"Она не только пела гимн, иногда плакала": тренер Софии Лыскун шокирована ее поступком

София Лискун

Одна из самых скандальных новостей этой недели пришла из мира спорта. Украинская прыгунья в воду, призер юношеских Олимпийских игр, взрослых Чемпионатов мира и Европы София Лыскун — неожиданно заявила, что получила российское гражданство и сейчас уже находится на территории страны-агрессора. Спортсменка удалила из своих соцсетей все антивоенные публикации и обвинила Украину в смешивании спорта и политики.

Подробнее об измене Родине и о том, насколько подобные истории регулярны — смотрите в сюжете корреспондента ТСН Евгения Гладуна.

«Я добровольно принимаю гражданство РФ»

Еще в мае 2025 года София Лыскун боролась для сборной Украины золото в командных и серебро в синхронных прыжках на Чемпионате Европы. Но в декабре она сделала заявление, которое шокировало украинское спортивное сообщество:

«Я, Лискина София Валерьевна, добровольно и сознательно принимаю гражданство Российской Федерации. Торжественно клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ».

реакция тренера

Тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева работала с Софией Лыскун с 5 лет, с 2007-го. Тренер говорит, что никогда бы не могла подумать об измене. Лыскун после оккупации ее родного Луганска переехала в Киев и имела проукраинскую позицию.

«Спортсмены из Луганска, Донецка, Мариуполя сначала всегда говорили на русском языке, но она скорее всех выучила украинский язык и всегда интервью давала на укр языке. И она очень осуждала агрессию России», — говорит она.

На вопрос, пела ли она гимн, когда выигрывала соревнования?

Тамара Токмачева говорит: «Ну, она не только пела, иногда она плакала.»

обвинения в «непрофессионализме»

Тамара Владимировна особенно поражена фразой Лыскун о некомпетентности украинских тренеров. В российских СМИ спортсменка заявила: «Очень много факторов. Еще с детства это тянулось… и то самое отношение со стороны тренеров, и неприличный подход, непрофессионализм тренеров, ведь в основном у нас все тренеры были гимнасты или батутисты».

В украинской федерации по прыжкам в воду возмущены, заявляя, что если бы уровень тренеров был ненадлежащий, Украина бы не завоевывала столько медалей.

Реакция Минспорта и другие примеры

Предательницей спортсменку называют и в Министерстве молодежи и спорта. Они уверяют, что сделают все, чтобы на этом международная карьера Лыскун закончилась навсегда.

«Против нас ведется информационная и когнитивная война. И враг делает все, чтобы систематически влиять на сознание нашей молодежи. Она сама призналась, что долго общалась со своим тренером, который остался в Москве. Она стала таким информационным поводом, чтобы снова нанести удар по нашей молодежи, по сознанию наших граждан, чтобы подорвать доверие к украинскому государству», — говорит Матвей Бедный.

Похожих историй, отмечает министр, было немного. В частности, в начале этого года в Россию переехала гребчица Лариса Жалинская, которая служила в Нацгвардии и назвала свою измену — «возвращением на историческую родину».

В то же время есть и примеры, когда деньги не решают все. Так, несколько месяцев назад Катар предлагал выступать под своим флагом мировой рекордсменке и звезде легкой атлетики — Ярославе Магучих, но она отказалась.

