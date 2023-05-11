"Она ничего не понимает!": старейшая мать Украины Подвербная впервые прокомментировала обвинение 12-летней дочери

Самая старшая роженица Украины, 78-летняя черниговчанка Валентина Подвербная со слезами на глазах впервые прокомментировала обвинение своей 12-летней дочери Анны-Марии. По ее мнению, вся эта история превращается практически в детектив.

Напомним, на протяжении последнего месяца Подвербная-младшая опубликовала в соцсети ряд постов, в которых написала о том, что, будто ее мать, Валентина, оскорбляет из-за косоглазия, рвет нижнее белье, наносит телесные повреждения. Резюмируя, девочка сообщала, что таким образом мать может довести ее до самоубийства. После этих сообщений в ситуацию вмешались черниговская полиция, соцслужбы и местные власти, приехав в квартиру Подвербных. Ребенок был срочно изъят. Сейчас, до решения суда, Анна-Мария находится в больнице. Судебные процессы уже начались.

Девочка опубликовала новый пост

Сегодня Анна-Мария обнародовала новый, не менее трогательный пост, где, среди прочего, написала следующее: "Почему моя мать хочет вернуть меня в ад? То есть к ней. Почему я ей совсем не нужна? Только детские и субсидия. Скажу честно – у меня даже не было нормальных дней рождения. Процитирую слова моей матери: "Мы будем праздновать твои дни рождения только тогда, когда ты перестанешь косить глаза. Или куплю тебе куклу только тогда, когда ты перестанешь косить глаза. У меня уже не будет детства".

Новый пост Анны Подвербной. Скриншот со страницы в соцсети

Пенсионерка говорит о влиянии посторонних

После длительного молчания и нежелания общаться с журналистами, Подвербная-старшая все же прокомментировала обвинения в свой адрес.

В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua пенсионерка высказала свое мнение о том, что на ее ребенка кто-то влияет, после чего она, девочка, пишет соответствующие обвинения.

С Валентиной Подвербной журналист ТСН.ua пообщался по телефону. После того, как она взяла трубку и выслушала вопрос, начала беспрерывно плакать.

"Ее заставили написать. Там сидят и требуют, она ведь маленькая, ничего не понимает. У меня есть завистники и клеветники. Дочь не берет трубку", — коротко ответила Подвербная и бросила трубку.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников в окружении Подвербной, женщина считает обвинения в свой адрес безосновательными и необоснованными.

"Семья сложная, но не самая плохая. Если соцслужбы будут помогать им, то ситуация может измениться к лучшему. Когда Валентина Подвербная рассказывает о своей ситуации, о своем материнском – хочется плакать. Она против того, чтобы у нее забрали ребенка. Если суд примет решение не в пользу Подвербной, то будет обжалование. Валентина переживает за то, что у нее забрали ребенка", — сообщил наш собеседник.

В свою очередь, другой источник, уже из окружения Подвербной-младшей, нам рассказал, что, несмотря на эмоциональность матери этого ребенка, все же действительно есть подозрения, что последний пост Анна-Мария написала с помощью постороннего лица.

"Мне тоже интересно выяснить это. Возможно, помогает какая-то соседка в больнице. Если это так, то это неправильно, потому что всем нам интересно слышать мнение этого ребенка, а не какого-то другого человека. Но, подчеркиваю, что подозрение касается только последнего поста, который написан на украинском языке (все предыдущие, в том числе до попадания в больницу, Подвербная-младшая писала на русском – ред.)", — предположил наш собеседник.

Как оказалось, на днях Анна-Мария получила в подарок украшения и планшет с устройством для рисования, о котором мечтала.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель председателя Черниговского облсовета Дмитрий Блауш, посещающий девочку в больнице.

"Она мечтала научиться рисовать, поэтому на часть собранных людьми средств ей было куплено его", — рассказал Дмитрий Блауш.

По его словам, теперь на лице ребенка, жизнь которого кардинально меняется, все чаще можно увидеть улыбку.

"О психологическом состоянии можно сказать, что оно теперь гораздо лучше. Ребенок стал более спокойным, больше думает о будущем. Еще недавно Анна боялась сдавать кровь для анализов, но мы с ней поговорили и договорились. Ребенок идет на контакт, врачи занимаются с ним физическими упражнениями, которые очень необходимы. У нее есть первые приливы радости, но все же она нуждается в постоянной помощи психолога. Ребенок очень умный и очень патриотически настроенный. Даже радикально. Хочет, чтобы скорее не стало Путина, — рассказал нам Блауш. - Есть у Анны и другие желания – хочет быть здоровой, хочет решить вопрос с глазом, уже готова при необходимости носить очки. По состоянию на данный момент она категорически настроена не возвращаться к матери. Ее общение с матерью длится около одной минуты".

Скандал с Подвербной: что известно

Черниговская пенсионерка Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет и была в то время, в 2011 году, самой старшей, у кого в Украине приняли роды. Свою дочь Подвербная родила после искусственного оплодотворения, деньги на которое собирала, экономя с пенсии.

После жалоб девочку изъяли у матери и отправили в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка должен решить суд.

В конце апреля этого года дочь Подвербной обратилась к неравнодушным людям, написав в соцсетях трогательное сообщение. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства. Именно после этого в квартиру Подвербных срочно приехали представители власти и изъяли ребенка.

Ранее сообщалось о том, свидетелями какой ситуации были соседи Подвербных – одна из соседок сообщила о постоянных скандалах в этой семье.

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