"Она разрушилась" и "не все так однозначно": почему мир испугался и закрыл глаза на подрыв Россией Каховской ГЭС

И, еще бы. Игнорируя факты, что Каховская ГЭС была захвачена в первый же день полномасштабного вторжения 24 февраля, а уже 17 апреля россияне ее заминировали, западные медиа писали, что "Украина и Россия обвиняют друг друга", "не все так однозначно" и "нельзя точно" установить, кто виноват, потому что не хватает фактов".

Анализируя статьи западных медиа, важны также дефиниции. Абсолютно все писали, что дамба "разрушилась", "обрушилась", и произошел "прорыв", без привязки этих слов к России и тому, что именно она подорвала Каховскую ГЭС изнутри с помощью заложенного там огромного количества взрывчатки. Хотя еще 20 октября 2022 г. президент Зеленский публично предупреждал мир, что Россия готовит этот теракт с прицелом на дальнейший шантаж катастрофой на крупнейшей в Европе ЗАЭС.

Кремль как под копирку со сбитым малайзийским Boeing рейса MH17 сразу начал плодить миллион фейковых версий, почему именно Украина виновата в подрыве Каховской ГЭС, и почему не все так однозначно. Но самая большая ответственность здесь лежит на западных лидерах, в том числе США, которые до сих пор "оценивают причины разрушения", как заявили в Белом доме.

В этом тексте ТСН.ua подробно изучил хронологию заявлений западных лидеров и тональность публикаций в западной прессе. Сразу отметим, что и Украина со своей стороны в тот трагический вторник, 6 июня, несколько опоздала с коммуникацией. Но ответственности с западного мира, где, очевидно, царит страх и дальнейшее попустительство российским военным преступлениям, это не снимает.

"Не все так однозначно": почему Украина проиграла коммуникацию по Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, автор этого текста имела включение на BBC Radio в 7 утра, первым сообщив им о масштабной катастрофе. Но в ответ услышала: "Это точно Россия сделала? Новая Каховка под их контролем? Каков масштаб катастрофы?"

Мы не будем обвинять журналистов, которые в 7 утра не уверены, находится ли под российской оккупацией украинская Новая Каховка. Однако тот хаос, который начал происходить в западных медиа, просто шокировал. Большая немецкая газета-таблоид Bild сначала вышла с заголовком "Россияне взорвали огромную дамбу в Украине", но впоследствии сменила его на "В Украине разрушена огромная дамба!". Хотя уже 7 июня Bild опубликовала статью с названием "Все указывает на россиян!".

В четверг, 8 июня, на третий день после военного преступления России, немецкая газета Tagesspiegel вообще опубликовала новость со ссылкой на посла России в Нидерландах о том, что Москва обратилась в Международный уголовный суд, обвиняя Украину в подрыве Каховской ГЭС. Более того, далее в новости журналисты приводят "расследование" "независимой следственной организации из России "Conflict Intelligence Team", которая пришла к выводу, что к разрушению Каховской дамбы привел не умышленный взрыв, а преступная халатность со стороны российских вооруженных сил".

Собственно, это та версия, которую в своих Telegram-каналах в среду, 7 июня, активно продвигала российская пропаганда. Мол "катастрофа на Каховской ГЭС произошла из-за ошибки персонала". Правда, наряду с этим в разных ток-шоу на российских федеральных каналах обсуждали еще и версии от украинских дайверов, подплывших к плотине и заложивших там взрывчатку, до удара HIMARS и РСЗО "Ольха", и "она разрушилась сама". Однако вместе с этим кремлевские пропагандисты не скрывали радости, призывая бить еще и по Киевской ГЭС. Хотя еще во вторник утром, 6 июня, Россия делала вид, что ничего не произошло, что это ошибка и все под контролем, не совершая никакой эвакуации людей, уже не говоря об уведомлениях, потому что на оккупированной левобережной Херсонской области они выключили мобильную связь. за два дня до того, как совершили это страшное военное преступление.

Французская LeMonde в текстовом онлайне событий из Украины не ушла далеко от немецких СМИ, подавая ужасающее военное преступление россиян как "разрушение Каховской дамбы", печатая комментарии российских должностных лиц с обвинениями в адрес Украины. А в эфире France 24 вообще вышел сюжет с названием "Каховка: военное преступление или диверсия?".

На этом фоне британская пресса получше освещала подрыв дамбы, делая акцент, что сейчас существует огромная угроза функционированию ЗАЭС, о чем, кстати, публично говорил Путин. Но тоже предоставляла информацию типа The Times "дамба разрушилась". А BBC, в общем нарративе западных СМИ, в своей статье от 7 июня дала заголовок "Новая Каховка: кому выгоден прорыв дамбы", где написала: "Поскольку обе стороны, Россия и Украина, обвиняют друг друга в прорыве дамбы, есть эхо прошлогодних необъяснимых" взрывов на газопроводе Nordstream, в обоих случаях западные подозрения сразу упали на Россию".

Кстати, именно во вторник, 6 июня, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС, The Washington Post вышла со статьей, что США якобы имели разведывательные данные о якобы намерениях украинских военных осуществить секретную операцию по диверсии на "Северных потоках", ссылаясь на слитые секретные документы. Пентагона. Это пришлось комментировать президенту Зеленскому в интервью изданием группы Axel Springer, отмечая, что Украина к этому не имеет никакого отношения.

Подытоживая этот блок текста, сразу отметим, что многие западные издания приводили тезис о том, что за неимением доказательств и фактов, они не могут писать, что это именно Россия взорвала Каховскую ГЭС. А во включениях украинских экспертов и журналистов в эфиры западных телеканалов неофициально приходилось слышать, что украинцы слишком заангажированы и не могут здраво оценить ситуацию. Хотя, непонятно, какие в катастрофе на Каховской ГЭС мировому сообществу еще нужны доказательства?

Приводили и такой аргумент: Украина уже избивала по мосту Каховской ГЭС в августе 2022 года. Действительно, ОК "Юг" это подтверждало как "аккуратный удар", не приведший к повреждению дамбы. Да и любой специалист, разбирающийся в строительстве и функционировании таких сооружений критической инфраструктуры скажет, что разрушить дамбу можно только подрывом изнутри. И об этом, кстати, американские специалисты говорили в комментариях ведущим газетам США, вышедшим с соответствующими статьями в эти дни.

Здесь ТСН.ua частично соглашается с мнением украинского министра иностранных дел, которое он выразил в эфире "Завтрака с 1+1": "Все они являются жертвами собственного стандарта, абсолютно не отвечающего реальности дебильного о том, что нужно представить равномерно две мнения". Однако проблема, если не сказать беда, не только в этом.

Разведки собирают доказательства: как молчание США сыграло на руку Путину

Сразу отметим, что основная проблема с освещением российского военного преступления с подрывом Каховской ГЭС – отсутствие жесткой и четкой реакции лидеров ключевых западных столиц. Что мы услышали за эти три дня от Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина и других?

США, 6-8 июня. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США "пока не могут сказать, что произошло".

В тот же день NBC News со ссылкой на два американских и один западный источник сообщил, что в подрыве Каховской ГЭС США все же склонны подозревать Россию. Американские медиа сообщали, что вскоре разведка США рассекретит свои данные о причастности России к этому теракту.

Джо Байден также прокомментировал подрыв Россией Каховской ГЭС: "Мы так не оставим. Мы поможем Украине".

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что ответственна за это Россия, но причины разрушения Каховской ГЭС Вашингтон все еще оценивает. А посол США в Украине Бриджит Бринк на форуме в Киеве 8 июня заявила о "взрыве на Каховской ГЭС, как пример разрушительного влияния войны со стороны России".

Это и стало веской причиной, хотя и не основной, освещение американскими СМИ подрыва Россией Каховской ГЭС именно в такой тональности. В статье "Внутренний взрыв, вероятно, прорвал украинскую дамбу, говорят эксперты (осторожно)", за 6 октября The New York Times в подзаголовке пишет, что Россия и Украина обвиняют друг друга в обвале Каховской дамбы.

"Вполне возможно, что, по крайней мере, одна из сторон говорила правду, но посреди зоны боевых действий имело шансов на проведение независимого судебного расследования разрушения дамбы, которая затопила большую территорию вниз по течению", — говорится в этой же статье.

Politico в статье "Ожидается, что обвал дамбы не повредит контрнаступлению" от 7 июня приводит взвешенные оценки и конкретные комментарии украинской стороны, что именно россияне взорвали Каховскую ГЭС изнутри. Хотя другая статья Politico от 6 июня с заголовком "Взорвана ключевая украинская дамба, Киев обвиняет Россию" говорит сама за себя.

The Washington Post в статье "Что нужно знать о прорыве Каховской дамбы в Украине" в первом предложении также пишет, что Украина и Россия обвиняют друг друга. CNN в своих новостных выпусках, как и все остальные американские телеканалы, распространяли аналогичные месседжи.

Однако, конечно, больше всего возмущений вызвало видео в Twitter бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, и до этого распространявшего российские нарративы, где он обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. В настоящее время по охвату это видео набрало 104 млн просмотров.

Великобритания, 6-7 июня. Премьер Риши Сунак в среду, 7 июня, по дороге в Вашингтон заявил: Россия достигнет нового дна, если выяснится, что Москва несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Также он добавил, что британская разведка изучает причастность РФ к подрыву, однако еще не сделала окончательного вывода, стоит ли за этим Москва.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии от 7 июня лишь напомнили, что подконтрольная России Каховская плотина была частично разрушена незадолго до 3 ночи 06 июня, а к 12 часам дня вся восточная часть дамбы и значительная часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

Франция, 6-7 июня. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон пообещал оказать Украине гуманитарную помощь, а после дописал в Twitter, что осуждает этот одиозный акт, который ставит под угрозу людей.

Германия, 6-7 июня. Германия уже предоставила Украине помощь, в том числе 5 тыс. мобильных фильтров для воды. Канцлер Германии Олаф Шольц первым во вторник, 6 июня, жестко заявил о "новом измерении в войне", а министерша иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "за эту техногенную экологическую катастрофу несет ответственность она: преступная война России против Украины".

Турция, 7 июня. Больше всего возмущений в Украине, наверное после отсутствия жесткой реакции Вашингтона, вызвало предложение президента Турции создать комиссию для расследования подрыва Россией Каховской ГЭС с участием собственно ничего-не совершающей страны-террористки России, Украины, Турции, ООН и международного сообщества.

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В большой статье "Самая большая катастрофа в Европе: зачем Путин отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС и почему мир испугался" ТСН.ua уже писал о бестолковой и циничной позиции ООН, которая в день теракта отмечала день русского языка. Лишь после того, как президент Зеленский публично заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста, ООН и Украина договорились, что Организация немедленно сформирует группы для предоставления гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на Левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии сохранности.

Однако это не оправдывает ООН. Стоит упомянуть только ужасное военное преступление рашистов в Оленовке, куда ООН и Красный Крест так и не направили свою миссию. И в конце этой статьи ТСН.ua хочет отдельно обратиться к западным чиновникам и представителям СМИ. Считаете ли вы нормальным давать новости, ссылаясь на Россию, совершающую террористические, геноцидные и военные преступления? Брали ли вы комментарии у террористической исламистской "Аль-Каиды" после ужасного теракта 11 сентября 2001 года, когда погибли почти 3 тыс. человек? Ответ очевиден.