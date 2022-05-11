"Они далеко и надолго не ушли": эксперт рассказал, что ВСУ переломили ситуацию почти по всем направлениям

"Они далеко и надолго не ушли": эксперт рассказал, что ВСУ переломили ситуацию почти по всем направлениям

Сегодня украинские военные переломили в свою пользу ситуацию на всех направлениях фронта, кроме Донецкого. Это единственное направление, где Россия еще сохраняет наступательный потенциал.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы переломили ситуацию по всем направлениям, кроме Донецкого (Изюм). Ведь там сосредоточено наибольшее количество российских войск на сегодня, создана наибольшая их плотность, и они не прекращают попыток атаковать наши позиции с целью прорыва нашей обороны. И там идет непрерывный бой — по 12-15 атак за сутки наших позиций с целью их прорвать. И мы постепенно отходим, потому что с помощью артиллерии и авиации они просто равняют эти позиции с землей. Там уже нечего защищать", – рассказал эксперт.

По его словам, такая же участь постигла Попасную Донецкой области. В то же время Жданов подчеркнул, что это единственное направление, где Россия еще сохраняет наступательный потенциал, а "все остальное мы остановили".

"Фактически активных действий на других направлениях Россия не ведет на сегодняшний день. Из Харьковщины они не выходят, а выводят батальонно-тактические группы (по данным Генштаба, из-за значительных потерь в район Белгорода выходит для восстановления 138-я отдельная механизированная бригада 6-й общевойсковой армии западного военного округа – ред.) для восстановления боеспособности. Они не просто убежали. Мы им нанесли такое поражение, что они вынуждены выходить", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что сейчас выведенные из Харьковской области российские БТГ будут пополнять личный состав, технику и вооружение.

"И через несколько недель мы их снова увидим на территории Украины. Они далеко и надолго не ушли. Вот в чем проблема", — заметил Жданов.

Напомним, в Минобороны объяснили, что ведут себя сдержанно в прогнозах по войне с Россией, ведь любые заявления могут негативно повлиять, а именно – корректировать действия врага.

Олег Жданов описал ситуацию на фронтах по состоянию на начало 77-х суток войны

Читайте также: