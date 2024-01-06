"Они дали основания для вторжения России": военный рассказал, кто привел "русский мир" в Украину

Офицер "Азова" Дмитрий Андрющенко считает, что украинцы, сознательно или бессознательно участвовавшие в референдумах на оккупированных территориях Украины, напрямую причастны к полномасштабному вторжению России в Украину в 2022 году.

В эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской он рассказал, что именно поэтому не общается со своими знакомыми и друзьями, когда-то поддержавшими государство-агрессора.

“Я с ними полностью оборвал общение. Они для меня не уважаемые люди. Даже если они сейчас купили 200 дронов. Я не могу так. Потому что я считаю, что это все логическая цепочка, которая порождает все это... Они дали формальные, неформальные, любые основания для того, чтобы Россия начала свое вторжение. Для меня всегда есть причинно-следственная связь. Война и гибель тысяч наших гражданских и военных ребят — это последствия того похода тех гнид в 2014 году на тот ср*ный референдум", — рассказал Дмитрий Андрющенко.

По его мнению, эти люди стали "первым винтиком", который привел "русский мир" в нашу страну.

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