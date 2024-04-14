Они делают невозможное: как украинские военные поймали КАБ и затрофеили танк (видео)

Россияне получили приказ захватить город Часов Яр до 9 мая, сообщил главнокомандующий Сырский. У Украины заканчиваются снаряды и почти истощенный запас ракет для ЗРК Patriot. Но фронт держится сверхусилиями наших людей, которые и являются настоящим украинским "чудо-оружием".

Наш Андрей Цаплиенко, работавший в районе Часового Яра и Серебрянского леса, увидел, как украинцы идут на рисковые военные решения, которые считаются невозможными на войне. И которые пока держат 1000-километровый фронт.

Скоростная цель неизвестного происхождения направлялась в сторону прифронтовой Константиновки. Сначала зенитчикам показалось, что это новейший беспилотник.

"Среагировали быстро и открыли огонь", — говорит Андрей, зенитчик бригады ГПСУ "Помста".

Это был не дрон, а КАБ – управляемая авиабомба. Баражирующий боеприпас, почти невидимый для радаров. Обычно это полтонны металла и взрывчатки, которые легко составляют многоквартирный дом. Сбить такую цель практически невозможно, но пограничники при поддержке 28-й бригады это сделали.

Несбиваемый КАБ, которыми так кичится враг, сбит.

Если бы бомба долетела до Константиновки, могла бы уничтожить весь дом. Но сбитый боеприпас упал в поле, не разорвавшись.

"Мы не знаем, как поведет себя эта вещь, и в какую минуту или секунду она сработает", – отмечает Роман, командир подразделения зенитчиков.

Бомба украшена алюминиевыми крыльями, которые, вероятно, и отразило быстрострельным залпом.

Уникальный случай, потому что бомбы не сбивают. Так что опыт пограничных зенитчиков сейчас анализируют и изучают.

Такими корректируемыми бомбами россия ежедневно перемалывает стратегически важный город Часов Яр. С расстояния до полусотни километров, не заходя самолетами в зону поражения ПВО, оккупанты бомбят КАБами и мирных жителей соседней Константиновки. Сегодня кому-то из них эти ребята, вероятно, спасли жизнь.

А пушкари каждый день спасают пехоту в Серебрянском лесу, несмотря на то, что их гаубицы М101 помнят Вторую Мировую.

Пушка М101

"Пушка достаточно точная, 105-й калибр. Там есть разные годы выпуска. Там есть 1944 год. У нас 1955 год", — говорит Владимир, командир расчета пушки.

Этот военный музей удалось сделать эффективным, затащив его туда, куда и пешком добраться почти невозможно. Но выбор позиции стал решающим фактором.

Доставка боеприпасов на эту позицию похожа на спецоперацию.

"Многие FPV залетало, была опасность именно дронов. Первое. Второе. Разведка их работает очень эффективно. Поэтому двигаться надо быстрее. Но сама проблема — это FPV", — говорит "Скиф", командир подразделения артиллеристов бригады ГПСУ "Помста".

Враг не может вычислить эти гаубицы почти под носом у себя. Для этого каждый выстрел бригады "Помста" ложится в цель.

На самом же деле здесь каждая минута полна риска. В любой момент могут пойти на прорыв превосходящие силы противника.

В руках людей, действующих нестандартно, даже пушка времен Второй Мировой становится опасным для врага инструментом войны.

"У нас есть два ресурса бесценных: люди и время, которые нельзя тратить впустую. Надо беречь. Если мы этот ресурс, люди и время, будем беречь, то победа будет за нами", — отмечает Валерий, начальник штаба одного из подразделений бригады ГПСУ "Помста".

То, что сделали ребята из бригады "Азов", можно назвать одним словом — "подвиг". Им нужен был танк. Они не просили его у союзников, а забрали у противников. Еще один уникальный случай на войне – новый Т-72 "азовцы" вывели своим ходом. Теперь этот танк будет наваливать по тем, кто его сделал, и поможет бригаде "Азов" одерживать победу на поле боя.

Колонна вражеской бронетехники чуть не обрушила украинскую оборону в районе села Терны. Этот танк стоимостью более двух миллионов долларов должен был подойти вплотную к позициям "Азова" и прорвать их. Для защиты от дронов машину обшили сетками и увешали невиданным количеством средств РЭБ. Который, однако, пропустил один прилет FPV.

Танк на всех парах валил по дороге в сторону украинских позиций и врезался в подбитую БМП. Его экипаж скрылся. Казалось бы, проще всего танк сжечь дроном. Но эти двое парней рискнули и под огнем противника смогли запустить двигатель.

"Посмотрел на его состояние. Вижу, что он может уехать. Делаю на КСП доклад, что пациент скорее жив, чем мертв", — рассказывает Илья Дворко, заместитель командира 2-й танковой роты бригады "Азов".

Но этому докладу предшествовали три ночи тяжелой командной работы всей батальонно-тактической группы. Выяснилось, что 72 остановил не FPV, а путанка проводов на гусеницах, которая их заблокировала.

Сначала под обстрелом пришлось обрезать гирлянды проводов из гусениц. Затем, так же под обстрелом, тащить сюда три рычажных танковых аккамулятора.

Но попасть внутрь было невозможно. Этот люк перекрыл пушка. Чтобы завести танк, потребовалось невероятное стечение обстоятельств – механик-водитель со способностями акробата. И это не шутка. В "Азове" нашелся такой. Мехвод Володя, работавший с цирком "Дю Солей".

В непроглядной темноте танк рванул вперед и влетел в воронку от бомбы. От удара командир потерял сознание. Но, придя в себя, выбрался из ловушки и дотащил танк до своих.

С первого взгляда понятно, что новейший танк стоимостью в два миллиона долларов использовался фактически как одноразовый таран с пушкой.

Абсолютный героизм этих ребят точно не имеет предела. Но количество героев не безгранично. Наш главный ресурс – люди, и воевать так, как воюют россияне, мы не можем. Нужно оружие иного порядка. Чудо от зенитчиков должно заменить удары F-16 по носителям КАБов. Снайперов-артиллеристов с пушками прошлого века – умные снаряды и новейшие гаубицы. А отчаянных охотников на трофеи – ангары, забитые современной бронетехникой. И пока мир не торопится за помощью, наши люди на грани возможного держат фронт.

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Они делают невозможное! Как украинские зенитчики поймали крылатую бомбу?