Они держали север Харьковщины 13 часов: эксклюзивное интервью о 30-х пограничниках-героях

Оборона, продолжавшаяся более 12 часов – три десятка украинских пограничников отбывали атаку двух тысяч подготовленных российских штурмовиков до последнего патрона. Как происходил прорыв россиян на Харьковщину, была ли возможность их удержать, об этом говорится в эксклюзивном интервью военкора ТСН. Недели Андрея Цаплиенко с офицером Госпогранслужбы.

Заместитель командира 1 отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования Николай с позывным "Шквалом" руководил обороной нескольких взводных опорных пунктов на границе Харьковщины с РФ.

По его словам, к моменту вторжения врага на взводных опорных пунктах находилось около 30 человек плюс два расчета минометов. Все началось около 5 утра.

"Штурмовые взводы противника пытались взять огневые позиции. Огневые позиции моего взводного опорного пункта держали круговую оборону. Оборона продолжалась наша около 13 часов, до последнего патрона. К сожалению, с потерями, но мы держались до последнего. Была потеряна одна позиция, это около 8 военнослужащих. Она находилась на левом краю. Два офицера ранены, и боевая травма одного из военнослужащих", — рассказал "Шквал".

Он уточнил, что общее количество раненых составляет 28 человек за два дня.

"Позиция слева была утрачена в связи с тем, что один военнослужащий получил осколочное ранение обеих ног, и сам не мог передвигаться. На тот момент эта позиция уже находилась в окружении. Военнослужащие не могли покинуть своего побратима, остались с ним и держали круговую оборону. Было несколько попыток совершить эвакуацию за счет М-113 и крупнокалиберного пулемета, но эти попытки были тщетны.

Позицию направо враг тоже взял в кольцо 360 градусов, но военнослужащие с этой позиции смогли отойти. Соответственно, первое сражение приняла центральная позиция, она находилась на дороге к пункту пропуска", – вспоминает офицер.

"Шквал" напоминает, что россияне предприняли очень много попыток прорвать оборону населенного пункта Плетеновка, но им это не удавалось.

"У Плетеновки были настоящие профессионалы – тактика ведения огня, обход позиций – они все делали достаточно грамотно", – говорит командир.

Однако наши защитники решили не отходить, а держались до последнего патрона. В районе обеда были предоставлены резервы от пешего отдела пограничной службы, которые должны были усилить позиции. С резервом приехал БК.

У противника в свою очередь были достаточно большие потери.

"По каждой огневой позиции ориентировочные потери противника от стрелкового боя – это 50 и более, это уже не говоря о потерях из-за работы нашей минометной артиллерии", – подытожил военный.

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Они держали север Харьковщины 13 часов — ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью о 30-х пограничниках-героях

Ранее военные рассказали, есть ли сейчас угроза захвата Харькова.

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