"Они действуют как орда": Залужный удивился отношением к солдатам в армии оккупантов

В РФ человеческая жизнь не считается большой ценностью и поэтому там не считаются с погибшими солдатами.

Такие потери, которые несет российская армия в Украине, заставило бы руководство любой страны прекратить захватническую войну.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный говорил в интервью Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год.За кадром".

“Мы [ВСУ] считаем каждый снаряд, каждую мину и каждую человеческую жизнь. А они действуют как орда”, — заметил он.

По его словам, такое количество потерь, которое видно по погибшим оккупантам на поле боя, остановило бы любую страну от дальнейших захватнических действий.

“15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас количество потерь Российской Федерации – намного-много больше. И это не останавливает. Вывод только один – пожалуй, самое дешевое, что есть в этой стране – это человеческая жизнь. У нас наоборот – это самое дорогое”, — отметил Валерий Залужный.

Напомним, по оценке Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 11 мая 2023 года ВСУ уничтожили 196 920 солдат армии Российской Федерации.

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