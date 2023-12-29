"Они должны бояться нас": снайпер-рекордсмен СБУ рассказал о выстреле из уникального украинского оружия (фото, видео)

Украинский снайпер спецподразделения СБУ Вячеслав Ковальский произвел рекордный выстрел на 3 тысячи 800 метров. Из украинского оружия и патроном, который сделал сам.

Об этом он рассказал корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

Что говорит снайпер о своем выстреле

ТСН пообщалась со снайпером-рекордсменом, его напарником и разработчиком винтовки. Все они сотрудники контрразведки СБУ.

Сотрудники СБУ

Вячеслав Ковальский вспоминает, в тот день, на Херсонщине, когда совершил рекордный выстрел знал, что враг будет на точке. Но не думал, что так далеко.

"Когда мы увидели эти цели, а это были вооруженные люди в форме, несмотря на такое большое расстояние, наши приборы позволяют расстроиться очень четко", - говорит он.

Несколько россиян, которых увидели снайперы в прицел, чувствовали себя уверенно - говорит Вячеслав. Стояли в полный рост, были уверены, что им ничего не угрожает, ведь до линии фронта почти 4 километра. Сначала украинские стрелки отправили на сторону врага дрон-бомбардировщик и оккупанты разбежались. Вячеслав Ковальский отмечает, что украинцы не должны бояться россиян.

"Они должны бояться нас", - говорит снайпер.

ТСН имеет кадры уникального выстрела украинского снайпера СБУ. После него стрелки имели всего несколько минут, чтобы сняться с позиций. И то, что выстрел был точный поняли, когда в очередной раз пересмотрели снятое видео.

Работа снайпера

До этого из этой винтовки Вячеслав произвел немало выстрелов на такое расстояние – на полигонах по статическим мишеням. Но по движущейся цели – это был первый и сразу рекордный.

"Властелин горизонта": что известно об уникальной украинской винтовке

В мирной жизни Вячеслав был профессиональным спортсменом F класса - это стрельба на большие расстояния. Был чемпионом Украины и призером международных соревнований. Теперь этот сотрудник СБУ - рекордсмен мира, ведь побил предыдущий рекорд канадца, который попал по цели почти на три с половиной тысячи метров. Напарник Вячеслава, который корректировал выстрел уверен, здесь сработали и математика с физикой, и ловкость стрелка. И конечно само оружие. Это винтовка - "Властелин горизонта" украинского производства.

Бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич - разработчик "Властелина горизонта". Впервые, он взялся за дальнобойное оружие еще во время АТО-ООС. Потому что тогда, из-за многочисленных перемирий лишь оно могло защитить наших армейцев и эффективно уничтожать врага. Так появилась предшественница "Володаря" - винтовка "Манюня".

"Она позволяла нам работать на 2 километра", - говорит Иван Лукашевич.

В той фазе войны АТО-ООС россияне донимали наших снайперов своими лазерными системами. Которые могли не только выявлять стрелка, но и выжигать глаза на расстоянии.

"Они выжигают зрительный нерв, сетчатку. А потому нужно было отдаляться", - объясняет генерал СБУ.

"Властелина горизонта" - мультикалиберную винтовку, которая способна поражать не только врагов, но и их технику на большом расстоянии СБУ представила за два года до полномасштабного вторжения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 20:00 за 29 декабря 2023 | Новости Украины

Напомним, Украина наконец-то узнала имя своего героя-рекордсмена. Снайпер Службы безопасности Украины уничтожил врага на расстоянии танкового выстрела, чем записал свое имя в мировую историю.

Читайте также: