"Они идут убивать нас": афганки высказались о приходе к власти "Талибана" и запрета для женщин

Бурка — исламская одежда — должна стать обязательной среди женщин.

Посол британской королевы в Афганистане Августа Лори Бристоу, рыцарь-командор ордена святого Георгия отказался эвакуироваться вместе с другими дипломатами и до последнего оставался в Кабуле, чтобы выдавать афганским гражданам визы на выезд из страны. Он покинул захваченную столицу лишь последним самолетом.

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Сетью не прекращают распространяться все новые и новые подробности из жизни по жестким законам шариата. Почувствовать это на себе попробовала и украинская художница Мариам Найем. "Это я на фотографии. Но меня на ней нет", — пост с такими словами опубликовала на своей странице в Facebook художница и культурологина. Дочь афганца, который много лет живет в Украине, показала свое фото в бурке — исламской женской одежде, что полностью покрывает тело и лицо.

По суровым законами шариата, такой наряд теперь должен стать обязательным среди женщин Афганистана. Ради эксперимента бурку примерила на себя и Мариам. "Десять минут стояла и смотрела на себя - "не себя" в бурке. Затем сняла и заплакала. Это могла быть я. Ведь отсутствие человека в зеркале могло быть мной. Я плакала, думая о том, как мне повезло, кому-то — нет", — говорит она.

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23-летняя Закия Худадади должна была стать первой параолимпийкою по тхэквондо от Афганистана и второй женщиной из этой страны за всю историю игр. Участие в этих соревнованиях было самой большой мечтой Заки, а также должно было стать примером для других афганских женщин, которым понадобилось 20 лет, чтобы снова почувствовать себя свободными после режима "Талибана". Впрочем, мечту девушки разрушил беспорядок, охвативший ее родину. Она и еще один афганский параолимпиец — легкоатлет Хоссейн Расул не смогли вылететь из страны из-за заблокированного аэропорта.

Теперь участие афганских женщин в подобных соревнованиях кажется фантастикой — по законам шариата, женщинам запрещено учиться, работать, лечиться у врачей мужского пола и появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Талибы даже заявили, что принудительно будут выдавать замуж своих солдат афганских девушек от 12 лет.

Новые радикальные правила уже спровоцировали первые немногочисленные протесты в Кабуле. Несколько жительниц столицы вышли на улицу с плакатами в руках с надписями "Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины".



О спасении своих соотечественников просит афганская режиссер Сахра Карими, которую удалось турецким самолетом вывезти из Кабула в Украину: "До сих пор не могу поверить, что это происходит. Молитесь за нас. Люди в большом мире, не молчите. Они идут убивать нас". Сейчас женщина вместе с братом и его семьей находится в безопасном месте в Киеве.

Между тем в Сети появилось видео, как талибы, которые дорвались до власти в Афганистане, после жизни в глиняных лачугах катаются на машинках и качелях в парке развлечений. В сообщениях даже иронизируют: американцам для борьбы с талибскими боевиками стоило строить военные базы, а аттракционы и современные рестораны быстрого питания.

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