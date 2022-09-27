Россия атакует дронами-"камикадзе" "Shahed": чем они опасны и почему не заменят ракет

В Воздушных силах рассказали о том, сколько иранских дронов сбили за считанные дни и какую они представляют угрозу.

Украинские военные только за последние несколько дней сбили около 20 беспилотников-"камикадзе" "Shahed". Напомним, в последнее время российские войска активно применяют их преимущественно на одесском направлении.

"Три были сбиты сегодня утром моряками, четыре мы сбили вчера, перед этим было обезврежено шесть и еще два с помощью моряков. Это уже 15 как минимум. Плюс к тому, был сбит еще один", — сообщил ТСН.ua представитель командования Воздушных сил. ВСУ Юрий Игнат.

Украинские военные говорят, что изучают характеристики дронов. В то же время из открытых источников уже известно, что этот беспилотник предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Система наведения беспилотника – по спутниковым координатам. В последнее время появилось несколько фото платформ, с которых запускаются эти аппараты - в одном контейнере находится сразу несколько беспилотников. Вес каждого - 200 кг, длина - 3,5 м., размах крыльев - 2,5 м.

По данным Воздушных сил, кроме этих "камикадзе" был сбит другой беспилотник – "Mohajer-6". О нем военные говорят, что это многоцелевой ударный БПЛА иранского производства, предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. О нем известно следующее: размах крыльев - 10 м., дальность полета - 200 км, максимальная скорость - 200 км\ч., может находиться в воздухе до 12 часов.

"Пока есть подтверждение об одном сбитом таком аппарате", — говорит Юрий Игнат.

Он добавил, что украинские специалисты уже изучают трофейный беспилотник: "Это делается и для того, чтобы исследовать, как на него можно влиять средствами радиоэлектронной борьбы".

"Камикадзе" — не альтернатива ракетам

После того как в соцсетях пользователи начали сравнивать беспилотники с ракетами, военные заявили, что делать такие выводы некорректно.

"40 кг и 400 кг взрывчатки. Есть разница? Что касается беспилотников-"камикадзе" – это фактически артиллерийский боеприпас, летящий благодаря двигателю на скорости 120 км. Так же, как у нас появился опыт борьбы с ракетами, так появляется опыт борьбы с беспилотниками. Это – обычная цель, которая будет сбиваться. С каждым разом все лучше и лучше. Опыт – вопрос времени", — говорит Юрий Игнат.

По данным из открытых источников, такие дроны-"камикадзе" имеют максимальную дальность полета около 2 тыс.500 км, но украинские военные говорят, что пока – это непроверенная информация.

Тестируют на южном направлении

В последние дни военные сообщали об атаках дронов на одесском направлении. "Я думаю, это пока идет их (россиян – Ред.) пристрелка. Они изучают то, как мы реагируем, как сбиваем, какие новые тактические приемы применяем. Основными их целями будут наши средства ПВО, локаторы, реактивная западная артиллерия, HIMARS". Обо всем этом сообщалось в российских пабликах", – говорит Юрий Игнат.

На вопрос о количестве иранских беспилотников, которые могла получить Россия, в командовании Воздушных сил ВСУ нам сообщили, что есть объективные сомнения в том, что враг получил тысячу таких аппаратов.

"Вероятно, речь может идти о сотнях таких беспилотников", — резюмировал Юрий Игнат.

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