"Они как связаны": маме 4-летнего мальчика-донора будут присылать фото Соли, в груди которой бьется сердце ее сына

4-летний мальчик стал посмертным донором для троих детей. У него произошло кровоизлияние в мозг, так что врачи никак не могли ему помочь. Родители-медики дали согласие на забор органов. В "Охматдете" одному из пациентов пересадили почки, другому – печень. А сердце – впервые в истории Украины – 6-летней девочке в Институте сердца, говорится в ТСН.

6-летняя Соломийка одну руку держит в маминых ладонях, а другой – прижимает к себе мягкую игрушку. “Эту игрушку подарила мама донора. Это была любимая игрушка погибшего мальчика”, — говорят медики.

Она принесла мышку тогда, когда приходила послушать, как у груди этой девочки бьется сердце ее 4-летнего сына. “Они уже связаны вместе. Мы с ними обменялись номерами и договорились, что будем снимать им фотографии, видео с Соломийкой, чтобы они видели. Это мама сама предложила, и мы только за”, — рассказывает мама Соли.

Эта трансплантация для их дочери была единственным шансом на полноценную жизнь. После перенесенной 4 года назад простуды у девочки диагностировали дилатационную кардиомиопатию. Простыми словами – ее сердце с каждым днем увеличивалось и уже не могло выполнять свою важнейшую функцию – перекачивать кровь. "Состояние было уже почти критическое и поэтому имея донора, мы предложили именно ей эту операцию", — говорят медики.

“Звонят и говорит: такое и такое дело, нужно, чтобы вы быстро ехали сюда и клали Соломийку на операцию. Выехали из Ковеля, едем на всех парах и все машины уезжают в сторону”, — вспоминают родители.

Через 4 часа семья уже находилась в столичном Институте сердца. В операции были одновременно задействованы 18 врачей. Такой маленькой пациентке медики пересаживали сердце впервые в Украине. “Я надеюсь, что это первый шаг к детской трансплантологии. Может, это будет пример для других родителей, пример для врачей, для реаниматологов. Пример того, что мы можем это делать, можем делать с успехом, спасать других детей, которых сегодня можем спасти с помощью трансплантации”, — отмечают медики.

4-х річний донор врятував життя трьох дітей! Доба трансплантацій задля порятунку дітей. Учора лікарі констатували... Опубліковано Український центр трансплант-координації Понеділок, 10 липня 2023 р.

Сейчас еще 30 детей в письме-ожидании пересадки органов. Трансплантология в Украине начала стремительно развиваться почти 3 года назад, после изменений в законодательстве и спасла жизнь более сотни детей. Совершенствуются требования к центрам трансплантации, внедряются новые механизмы контроля за деятельностью центров трансплантации. Итак, система трансплантации в Украине постепенно создается и приближается к тому виду, который бы нам хотелось”, — отмечают медики.

Своим согласием родители умершего мальчика, кроме Соломийки, дали шанс на жизнь еще двум пациентам "Охматдета". 12-летнему Антону пересадили сразу две почки. В ожидании этого момента три года ему пришлось жить в больнице. Был зависим от гемодиализа. А 15-летний Дмитрий получил печень.

Все трое еще восстанавливаются после операций, а их родные не перестают благодарить родителей мальчика, которые нашли в себе силы проявить глубочайшую жертвенность.

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