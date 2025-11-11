ТСН в социальных сетях

"Они м*даки": Стерненко резко высказался о политиках, которые готовятся к выборам

Сергей Стерненко высказался о политиках, которые во время войны готовятся к выборам.

Сергей Стерненко / © ТСН

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко отметил, что некоторые политики в Украине уже начали готовиться к выборам, что крайне опасно во время войны.

Об этом он сказал в комментарии журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Активист отметил, что по его наблюдениям некоторые политики уже готовятся к выборам.

«Некоторые наши политики активно готовятся к выборам, некоторые декларируют, что будут идти на выборы. Тот из политиков, кто готовится к выборам, тот является м*даком, по моему убеждению. Они расслабляют общество, они мыслят сквозь призму электоральных предпочтений, а не военной целесообразности. А это опасно для государства», — сказал он.

Ранее Стерненко заявил, что половина FPV-дронов от государства непригодна.

