"Они м*даки": Стерненко резко высказался о политиках, которые готовятся к выборам
Сергей Стерненко высказался о политиках, которые во время войны готовятся к выборам.
Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко отметил, что некоторые политики в Украине уже начали готовиться к выборам, что крайне опасно во время войны.
Об этом он сказал в комментарии журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Активист отметил, что по его наблюдениям некоторые политики уже готовятся к выборам.
«Некоторые наши политики активно готовятся к выборам, некоторые декларируют, что будут идти на выборы. Тот из политиков, кто готовится к выборам, тот является м*даком, по моему убеждению. Они расслабляют общество, они мыслят сквозь призму электоральных предпочтений, а не военной целесообразности. А это опасно для государства», — сказал он.
Ранее Стерненко заявил, что половина FPV-дронов от государства непригодна.