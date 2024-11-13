"Они нам этого не простят": военный ответил, почему началась война России против Украины

Военный считает, что украинцы и россияне очень разные.
Капитан ВСУ Мирослав Борисенко рассказал, почему началась война России против Украины. По его мнению, это из-за разницы в ментальности украинцев и россиян.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.
"Дело не в Путине, его политических амбициях. Мы просто им мешаем. Пока мы существуем, они не могут успокоиться. Я думаю, что очень много умных книг, в которых описано, что такое Россия и почему они хотят нас убить", - считает он.
Мирослав Борисенко отметил, что в России существует легитимизация насилия.
"Вас бьют по морде, а должны этого человека любить, терпеть и уважать. Для нас это совершенно нехарактерно. Ведь когда на Майдане избили детей — на следующий день пришли миллионы и сказали, что этого не простят. А россияне так не могут, они не такие. И они нам не могут этого простить", – сказал он.
Военный отметил, что украинцы политически активны, тогда как в России это не так.
Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.
Напомним, Мирослав Борисенко высказался за уменьшение мобилизационного возраста. Он отметил, что 55-летние мужчины не могут быть эффективными военными.
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