"Они называют меня Лера": как 24-летняя учительница из Харькова 42 дня проводила уроки из бомбоубежища

"Они называют меня Лера": как 24-летняя учительница из Харькова 42 дня проводила уроки из бомбоубежища

24-летняя учительница начальных классов Валерия Гукова, несмотря на многочисленные обстрелы Харькова, оставалась в городе и 42 дня прямо из бомбоубежища проводила уроки для своих учеников.

Как ей это удалось и что она чувствовала, говориться в выпуске "Сниданок с 1+1".

Валери уже три года работает учителем начальных классов в харьковской частной школе. После окончания Харьковского педагогического вуза талантливой выпускнице сразу предложили стать классным руководителем для первоклашек, а уже через три года из-за особых методов преподавания и тесной связи с учениками она стала завучем по воспитательной работе.

"Они называют меня Лера. Я за то, чтобы с детьми были дружеские отношения, чтобы они не воспринимали меня, как очень серьезную тетушку", — рассказывает Валерия.

И уже с первых дней войны Валерия помогала своим ученикам адаптироваться к новой, военной, жизни.

Дневники войны: история 24-летней учительницы начальных классов Валерии Гуковой с Харькова

24 февраля девушка вместе со своим парнем переехала в бар, где раньше было бомбоубежище. Оттуда молодая учительница начала проводить свои уроки.

Валерия дистанционно поддерживала и успокаивала своих учеников, когда самой было неспокойно.

"В первые дни мы сами не выходили. Было очень страшно. Когда бомбили облгосадминистрацию, мы это услышали очень сильно. Стены аж дрогнул. Это очень грустно, но к этому привыкаешь", — рассказывает учительница.

42 дня под звуки взрывов и обстрелов Валерия прожила в бомбоубежище, где ежедневно преподавала уроки.

Но впоследствии девушка уехала из Харькова из-за того, что исчез доступ к интернету, без которого она не могла работать, а также была угроза ухудшения ситуации в городе.

Валерия проводила уроки дистанционно, скриншот с видео/"Завтрак с 1+1"

"Одна из проблем — это отсутствие интернета, из-за взрывов произошло повреждение на линии нашего поставщика услуг. А мне для работы интернет крайне необходим и соответственно выходить на связь с детьми было почти невозможно. И еще говорили, что в Харькове в апреле будет ситуация напряженная. Было уже морально сложновато и я понимала, что если я сейчас приостановлю работу, то как будет учебный процесс с детьми?", — вспоминает учительница.

Но незадолго Валерия снова вернулась домой и дети уже в ожидании продолжения учебы.

"Сейчас они очень заинтригованы моим возвращением домой. Им очень интересно и они только об этом и спрашивают. Я только два дня назад приехала, и мы вчера уже с ними занимались", — рассказывает педагог.

Валерия проводит онлайн обучение с учениками/скриншот с видео/"Завтрак 1+1"

Валерия говорит, что если в Харькове ситуация улучшится, то она хотела бы организовать для детей, оставшихся в городе, лагерь в помещении с бомбоубежищем.

"Хочется, чтобы было живое общение и контакт детей между собой и с нами, чтобы как-то разнообразить их дни. Я понимаю, что им тоже очень сложно. Возможно, мы этого не замечаем, мы об этом даже мало говорим, но детям тоже сложно", – подытожила учительница.

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