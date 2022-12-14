"Они не остановятся": эксперт назвал главные цели дронов-камикадзе во время утренней атаки на Киев

После утренней атаки дронами-камикадзе на столицу стоит ожидать новых таких волн.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. "Надо ожидать новых волн. Они не остановятся на этом, — уверен Коваленко. — Почему оккупанты не применяли беспилотники в течение достаточно длительного времени — есть два варианта. Итак, они ожидали от Ирана новой партии именно этих аппаратов. В Иране производство "Shahed" не столь масштабное и серийное, чтобы отправлять сразу тысячи единиц. Россияне могли получить новую партию, насчитывавшую до сотни БПЛА. Возможно, чуть больше. Могли получить и новые БПЛА. Если получили, то мы их увидим. К сожалению".

По словам Коваленко, второй вариант такой: "Они имели все это количество "Shahed", не использовали, потому что ухудшились погодные условия. Аппараты могли проходить модернизацию, улучшившую их свойства. Это выгодно как российским оккупантам, так и Ирану, которому Россия фактически модернизирует БПЛА".

На вопрос о целях дронов, эксперт говорит без сомнения, что это были объекты энергосистемы. "Они, оккупанты, сейчас фиксируются исключительно на энергосистеме, на критической инфраструктуре, — говорит Коваленко. — Поэтому целями были именно такие объекты. Но алгоритм противодействия этим аппаратам у нас сегодня значительно лучше. Оккупанты все же делают ставку на беспилотники, поэтому что это дешевое средство нанесения ударов, на то, что хотя бы один-два смогут пройти нашу ПВО. Эта рулетка. Наша ПВО уничтожала их эффективно еще месяц назад. У нас уже отработан эффективный алгоритм".

К этому эксперт добавляет, что оккупантам интересен не только Киевский регион, но и Одесский: "Была попытка прорвать ПВО в Одесской области. Частично она была реализована. К сожалению".

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