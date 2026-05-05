"Они не остановятся": воины ВСУ рассказали о боях на границе двух областей и есть ли снаряды на фронте

Более 60 лет в строю, показали себя в начале АТО, пережили дефицит боеприпасов, но продолжают войну. Сегодня в ТСН история экипажа боевой машины «Град». Это реактивная артиллерия, которая сейчас может достать врага за сорок километров от фронта.

Как воюют, во что верят и есть ли боекомплект — Наталья Нагорная с участка фронта между Запорожьем и Днепропетровщиной.

Возрождение реактивной артиллерии

На кадрах — залпы «Градов» в сторону противника и следы от реактивных ракет в небе. Эти машины воевали еще в 2014-м, но из-за «Минских договоренностей» долгое время были под запретом. На фронт они вернулись в 2022-м. Был период, когда из-за дефицита боекомплектов их почти не использовали, но сейчас они снова в строю.

«Снарядов у нас хватает, есть чем стрелять», — уверяет Паук, командир экипажа.

Несмотря на возраст техники, ее эффективность остается высокой:

«Машина старенькая, но даже в современной войне эффективно выполняет свою работу, то бишь площадь накрывается как должно быть», — добавляет Паук.

Истории экипажа «Града»

Командиру экипажа Пауку всего 25 лет. В начале полномасштабного вторжения он вернулся из Польши, чтобы стать на защиту Украины.

«Я был в Польше, когда началась полномасштабная война. И мог не возвращаться, но если вы помните те дни, в один из дней начало марта, где объявили 25 тысяч вернулись, чтобы защищать свой дом. Конечно, есть люди, которые остались, и это адекватно, это нормально, у каждого же страх, но мое решение было так — идти», — говорит воин.

За техническое состояние машины отвечает десантник «Рыбка»: «Если машина не будет работать, то и у нас работы не будет, а так стараемся держать постоянно в работе, ухаживать как за ребенком, чтобы всегда была готова к действию».

За рулем «Града» — опытный водитель по прозвищу «Прапор». Он служил еще в прошлом тысячелетии, был сокращен в 2005-м, но вернулся в армию в 2014-м, а затем и в 2022-м.

«Они не остановятся, если будет замораживание войны, то оно не замерзнет», — говорит он.

Будни на передовой и успехи наступления

Война оказалась длиннее, чем ожидали. 28-летний Влад ждет возвращения к невесте в Закарпатье, но пока вынужден видеть то, что больше всего не нравится: «Дроны, прилеты, разрушенные села, города».

десантник Максим добавляет, что не чувствует, чтобы кто-то спешил заменить их на позициях.

Несмотря на трудности, «Град» выходит на позиции с полным пакетом ракет. Когда пехота видит поддержку арты, она выдыхает с облегчением. Это позволяет не только сдерживать врага, но и продвигаться вперед.

Сергей Колесниченко, спикер 148-й отдельной артиллерийской бригады: «Группировка смежных войск и других десантных подразделений продолжают наступательные действия на Александровском направлении. Сначала операции освобождено порядка 480 квадратных километров: 6 населенных пунктов в Днепропетровской области и 6 — в Запорожской».

