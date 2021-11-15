"Они не рабы, они никому ничего не обязаны": отец больше года не пускает детей в школу и кормит сорняками

"Они не рабы, они никому ничего не обязаны": отец больше года не пускает детей в школу и кормит сорняками

Семья уединилась в небольшой горном селе.

Суд на Буковине оштрафовал отца, который не пускает детей в школу. Более года четверо его детей не появлялись в учебном заведении, потому что отец убежден — школа негативно влияет на их развитие.

Об этом 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Они не рабы, они никому ничего не обязаны", — так Дмитрий Попьюк, отец четырех детей, объясняет судье, почему не пускает ребят в школу.

Еще полтора года назад, рассказывает глава Конятинской громады — эта семья не привлекала внимания. Отец преподавал физкультуру в школе, а дети учились в этом же заведении. Но вдруг все изменилось.

"Им показалось, что они хотят больше уединиться от общества, что их образование не удовлетворяет", — говорит Алексей Скрипчук.

И семья переехала в горное село, куда даже на машине доехать сложно. Детей – учащихся 3, 7, 9 и 11 классов – перевели на домашнюю форму обучения. И хотя они все равно должны приходить в школу сдавать контрольные, там практически не появлялись. В конце концов старший сын не смог закончить 11 класс и чиновники подали в суд.

"Там авторитарный способ воспитания. То, что отец сказал – дети выполняют", — отмечают в соцслужбе.

"В школе формируют не естественного человека, а социального. Никакие дети социальные не имеют возможности знать садоводство, земледелие, как мои дети", — объясняет сам многодетный отец.

Новости Буковины: суд оштрафовал отца, не пускающего детей в школу

В том что старший сын не получил аттестата – беды мужчина не видит. Да и младшего собирается научить только самому необходимому – писать и считать.

"Мы даем ему возможность свободно учить. Свободно – это значит, что, если он хочет — он учит", — говорит мужчина.

И хотя Дмитрий уверен, что на правильном пути, в селе детей жалеют.

"Сорняками кормят, яблоками, тыквами. Продукты вообще никакие не покупают. Мясо не едят, молочное не едят, а летом собирают цветы и едят", — рассказывает житель села Петр Пелепко.

Родители нигде не работают. От помощи на детей отказались, потому что, мол, хватает и того, что выращивают сами. К народным методам и растительной пище семья, рассказывают односельчане, прибегла после рождения сына с тяжелой генетической болезнью. Родителям показалось, что лечение травами мальчику помогает, но он умер через несколько месяцев после переезда в это село.

В конце концов после того, как суд оштрафовал Дмитрия на 850 гривен и пригрозил лишить родительских прав, мужчина пообещал отпустить детей в Самаковскую школу. В заведении уверяют, что принять новых учащихся готовы. Пытались привлечь их и раньше, но отец не разрешал.

Будут учиться дети на домашней форме, а в школу будут ходить с отцом. Но, несмотря на это — в заведении надеются все же помочь младшим получить образование, а старшему — аттестат. Если же не получится – будут обращаться за помощью в соцслужбы.

Напомним:

В Житомире разыскивают женщину, которая оставила маленьких детей без еды и ухода. 4-летняя девочка и ее старший 8-летний братик больше суток просидели в запертой квартире. О том, что маленькие дети дома одни, служба по делам детей узнала от их матери. Она позвонила и сказала, что еще несколько дней не собирается возвращаться домой.

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