Они остановили нефтепровод "Дружба": как на фронте воюют пилоты дронов

Дрон / © ТСН

Реклама

Они остановили нефтепровод «Дружба», который доставлял российскую нефть в Европу. Легендарный 14 полк Сил беспилотных систем приглашает желающих присоединиться. Именно его аппараты отработали по станции «Никольское» в Тамбовской области и остановили перекачку. 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов уже поразил более 170 стратегических целей и нанес врагу ущерб на десятки миллиардов долларов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Чтобы беспилотные системы применялись эффективно, новичков в подразделении тренируют опытные пилоты. Он способен уничтожить логистические пути врага, укрепления и другие цели. Чтобы точно поражал цели, пилоты передают собственный опыт.

Реклама

За пультом управления — боец с позывным «Каменец». Он с апреля в подразделении. Говорит: перевелся сюда, потому что стремился к развитию именно в работе с беспилотными системами.

«Очень много времени проводим в полетной такой работе, и потом мы имеем возможность постоянно отвлекаться на тренировки, какие-то совершенствования. Здесь с этим гораздо приятнее работать», — говорит он.

Впервые в роли преподавателя для побратимов — «Франц». Он пошел добровольцем в армию сразу после полномасштабного вторжения. Уже два года руководит беспилотными системами на передовой и знает о них абсолютно все.

«Война очень изменилась с приходом беспилотных систем. работали в тех участках, где высокая активность врага. и каждый день отбивали штурмы. днем, ночью. были такие моменты, что они без перерыва были. без перерыва работали», — говорит он.

Реклама

«Луфи» перешел в полк из другого подразделения по советам побратимов. Сейчас оттачивает мастерство.

Рекрутинг в 14-й полк беспилотных авиационных комплексов продолжается по трем категориям. В боевые подразделения приглашают операторов, техников, дешифровщиков и других специалистов. Подразделение обеспечения требует бухгалтеров, медиков, делопроизводителей, руководителей склада. Третья категория — это инженерно-технические должности, объясняет руководитель подразделения рекрутинга.

«И это ключевое наше отличие среди других подразделений. Потому что наше подразделение относится к Силам беспилотных систем. Это довольно новейший род войск. И мы, каждая наша боевая работа — это постоянный технологический вызов, постоянный прогресс. И именно инженерно-техническое подразделение обеспечивает нам преимущество на поле боя», — говорит он.

Поэтому приглашают присоединиться к службе квалифицированных и мотивированных мужчин и женщин. Посмотреть вакансии, заполнить анкету или получить консультацию можно на сайте 14-ого отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 06:00 новости 20 августа. Удары БАЛИСТИКОЙ и ШАХЕДАМИ по Одесской области! НАТО ПРИЗЫВАЕТ СРОЧНУЮ СОБЫТИЕ

Напомним,россияне используют новый беспилотник с LTE-связью