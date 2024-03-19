Они разрушат свой бизнес: в Минэкономики прокомментировали блокаду границы поляками

Блокада границы грозит значительным финансовым ущербом не только Украине, но и Польше.

Польша может расширить список товаров, запрещенных для импорта из Украины. Также были громкие заявления, что торговля может быть остановлена полностью, а граница Украины и Польши – заблокирована. Замминистра экономики Тарас Качка говорит, что "эмоции вышли на самый высокий уровень" – Украина готова пойти на встречные шаги и также ограничить импорт.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому.

По его словам, от таких негативных решений Украины и Польши в конечном счете выиграет только Россия.

"В основном там ребята-фермеры протестуют. Хорошо, идем по вашей логике, закрываем границу. Страдают ваши клиенты. Вы кукурузу продаете производителю молока, которое дальше идет в сыр и сыр идет в Украину. Он у вас просто перестанет покупать, вы разрушите свой собственный бизнес. Очень важно, что мы с польским правительством сели это в деталях проговаривать. Сейчас риторику польского правительства мы разделяем. Она адресована тем протестующим", — объясняет Качка.

По словам замминистра, главная проблема в отношениях Украины и Польши – не отсутствие взаимопонимания между правительствами или какой-то вред сельскому хозяйству, а в том, что из-за того, что прошлым летом была активная предвыборная кампания в Польше, эмоции протестующих еще и подпитывали.

"Кто-то добросовестно, потому что хотел выиграть выборы, кто-то недобросовестно, потому что там есть агенты влияния Кремля достаточно активные", — резюмировал Тарас Качка.

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Напомним, в Минэкономики ответили, какая отрасль Украины больше всего пострадала от войны.

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