"Они сами хотят стать Путиным": почему Навальная не сочувствует украинцам и что известно об оппозиции в России

Эксперты считают, что Навальная "не испытывает никакого сострадания к украинцам, которых убивает Россия".

В Берлине российская оппозиция готовит так называемый "марш мира".

Что об этом известно – в сюжете ТСН.

Путин прикидывался либаралом

В начале своей политической карьеры Путин казался прогрессивным и либеральным.

«Мы не хотим забрать Крым. Это полнейшая глупость. Если мы начнем что-то у кого-то забирать, то непременно у нас самих что-то отберут. Или мы что-нибудь потеряем», - говорил он во время телемоста, накануне футбольного матча сборных команд России и Украины по футболу, 1999 год.

«Главной проблемой, по моему мнению, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей, и до сих пор относятся к ней, как к империи. А это давно уже совсем не так», - заявлял Путин.

В современной России, за такие слова сначала объявляют иноагентом, потом судят и отправляют в тюрьму.

2003 год. Крым. Ливадийский дворец. Саммит СНГ. Журналист ТСН Александр Шилко спросил Путина о возможности реставрации Советского союза.

Свой тезис, что - это самая большая трагедия 20 века, Путин озвучит через два года. А пока что: «Я думаю, что это полнейшая чушь. Бессмыслица. Сон рябой кобылы. Люди даже не понимают о чем говорят. Так и хочется спросить: сам хоть понял, что сказал? Эта страница, она была очень сложная эта страница в истории наших народов. Советский союз. Она перевернута. Все, поезд тронулся».

Путин в 2003 году в Крыму

Если раннего Путина сравнить с современными российскими оппозиционерами, которых также называют "либеральной оппозицией", то разницы почти нет.

17 ноября так называемые российские либералы впервые за почти десять лет войны устраивают митинг "за мир" у российского посольства в Берлине. Среди фронтменов Юлия Навальная, Владимир Карамурза и Илья Яшин.

Что известно о российских либералах

Выяснить кто есть кто в этой так сказать тусовке, ТСН попросила Марка Фейгина и Илью Пономарева.

Марк Фейгин – российский правозащитник и оппозиционер. Бывший политик. Себя относит к правой идеологии. Убежден, что в будущем Россия развалится на национальные государства. Считает, что война в Украине должна завершиться поражением агрессора, возвращением всех территорий и выплатой репараций.

Марк Фейгин

"Два основных крыла — организационно представленные в эмиграции. Это ФБК — сторонники Алексея Навального. И те, кто группируется вокруг Ходорковского", — говорит он.

Илья Пономарев – российский политик с украинским гражданством. Единственный депутат Госдумы России, в 2014 году голосовавший против аннексии Крыма. Сейчас вовлечен в организацию политической жизни российской политэмиграции в Европе и причастен к российским военным, воюющим на стороне Украины.

Илья Пономарев

"Есть кучка россиян, которые воюют в рядах ВСУ. Но тоже не факт, что они могут перенять эту власть, что они этой власти добьются. Хотя шансы у них значительно выше. Потому что для русского народа они более приемлемы. Они демонстрируют силу. Силу. Кнут в руках. А русский, как бы нам этого не хотелось, он либерала вообще бебебебе. Когда тот приедет из-за границы с платком на шее, он его не примет. Он принимает Пригожина. Вот их он опасается. О, это власть. Могут вообще, мягко говоря, обмануть. Как говорится, надавать. А либерала он не уважает, потому что не боится", - объясняет Фейгин.

ФБК - это аббревиатура Фонда борьбы с коррупцией. Их еще называют "навальнистами". Фронтвумен - Юлия Навальная, вдова Алексея Навального. Она много путешествует по миру, ее принимают лидеры западных государств и она уже заявляет о своем желании баллотироваться в президенты России.

Илья Пономарев говорит, что приглашал так называемых «навальнистов» к вооруженной борьбе против режима Путина на стороне Украины. Вступать в РДК или "Легион свободы России" они категорически отказались.

"Этот человек против Путина просто потому, что он сам хочет стать Путиным. Например, окружение Навального. Это такой яркий пример", - говорит Илья Пономарев.

«Есть либералы, которые по инерции придерживаются имперской традиции. Вот, например, заявление Юлии Навальной о том, что нельзя допустить распада России. Те, кто на это работает, это какие-то не правильно ориентированные люди. Но это из-за политической близорукости», - говорит Марк Фейгин.

Западные журналисты после анализа ее многочисленных интервью и публичных выступлений, пришли к мнению, что она "не имеет никакого сострадания к украинцам, которых убивает Россия". В частности, это мнение озвучил эксперт ХДС Родерих Кизеветтер в комментарии для BILD.

Что известно об оппозиции Ходорковского и их отношениях с "грозами"

Вторая группа - политики приближенные к экс-олигарху Михаилу Ходорковскому. Это так сказать старая гвардия, представленная некогда причастными к власти в России депутатами-либералами. Существуют исключительно на грантовые средства самого Ходорковского. С "навальнистами" у них сложные отношения.

В сентябре информационное пространство взорвала новость: ФБК выпустил расследование, в котором утверждается, что второй человек в партии Ходорковского - Леонид Невзлин заказал избиение их журналиста Леонида Волкова.

Леонид Невзлин - многолетний бизнес-партнер и правая рука Михаила Ходорковского. Фигурант многочисленных расследований. Осужден в путинской России. Но в отличие от других оппозиционеров, кроме коррупции и политических статей, имеет приговор и за организацию трех заказных убийств.

Леонид Волков - политтехнолог и правая рука Алексея Навального. Пока последний находился в тюрьме, Волков формально возглавлял ФБК. С 2019 года живет в Риге. После полномасштабного нападения России на Украину, либеральный оппозиционер попал в скандал: он вместе с другими россиянами подписал письмо к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и просил снять санкции с "кошелька Путина" Михаила Фридмана.

"Леонид Волков - не журналист. Он скорее руководитель управления в системе ФБК. Это политактивист, политорганизатор - скорее так. То есть это не просто рядовой журналист", - говорит Марк Фейгин.

А еще Леонид Волков приглашал политтехнолога Максима Каца работать в штабе Навального на мэрских выборах в Москве. Позже Кац станет либеральным блоггером, однако с имперскими амбициями по отношению к Украине.

Либеральные российские СМИ

Нельзя не упомянуть и либеральные российские СМИ. В частности, телеканал "Дождь". Его сотрудники уехали из России в начале 2022 года. Эфирилы из Риги. Но это не помешало в эфире собирать донаты на российскую оккупационную армию.

После скандала их выгнали из Латвии.

"Самые опасные люди, которые находятся в такой серой зоне, то есть они декларируют, что они против режима, но толкают наротивы которые объективно там антиукраинские. И которые направлены против борьбы до конца, которые сеют недоверие в нашей победе. Например, Латынина. Вот это опасно", — говорит Илья Пономарев.

Как отличить "хорошего русского"

ТСН спросила украинского философа Владимира Ермоленко, по каким критериям можно отличить нормального россиянина от так называемого "хорошего русского". Ученый определил четыре пункта.

"Вот несколько таких вопросов. Хочешь ли ты поражение России в войне? Ты ли к этому прилагаешься? Волонтером, поддержкой, поддержкой Вооруженных сил и так далее. Готов ли ты поддерживать Вооруженные силы? Мы уже видели среди этих узников Кремля, что некоторые из них не готовы. Действительно ли ты хочешь деимпериализации России, то есть превращение ее в неимперию?", — говорит он.

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