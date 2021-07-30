"Они сейчас критическими": в Минздраве назвали области, в которых ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство

"Они сейчас критическими": в Минздраве назвали области, в которых ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство

В некоторых областях вспышки коронавируса расследуют специалисты.

Карантин в Украине, скорее всего, будут продлевать, потому что к нему привязывается много организационных мероприятий, в частности, тех, которые находятся в пределах гражданской защиты населения. Сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1" 30 июля.

"Эти данные, которые собираются на национальном уровне, они передаются в НАН. Насчет прогнозов, мы сейчас действительно видим, что у нас есть определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство с точки зрения, что на уровне некоторых ОТО или районов этих областей фиксируется такие вспышки или кластеры заболевания. Поэтому эти цифры, которые сейчас обнародованы (прогноз НАН. — Ред.), это фактически влияние этих районов, которые сейчас поражены. Это районы Донецкой и Луганской, Харьковской и Львовской областей", - сказал Кузин.

Кузин пояснил, что город Киев не входит в этот перечень, потому что столица фиксирует "много новых случаев с точки зрения зафиксированных случаев, но по абсолютным показателям, или по показателям на 100 тыс населения, показатели более-менее нормальные".

"То есть вызывают беспокойство более восточные области. Они сейчас критические. Поэтому там сейчас усиленная работа специалистов противоэпидемического защиты", — подытожил он.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамм коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженная врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

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