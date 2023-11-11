"Они складируют ракеты": полковник ВСУ рассказал о планах атак РФ

Россия сейчас производит и складирует ракеты, чтобы восстановить свой неприкосновенный запас. Враг вряд ли будет их использовать для массированных ракетных ударов по Украине из-за двух факторов.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

“Обстрелы продолжаются. Практически каждую ночь обстреливают и ракетами и "шахедами". Не массировано, то есть нет обстрелов крылатыми ракетами в больших количествах. Но они их сейчас производят и складируют, восстанавливают свой так называемый неприкосновенный запас. Потому что они в него зашли еще весной, поскольку им нужно было оказывать большое давление на наше общество и перед наступательными действиями постараться выбить достаточное количество техники. Поэтому они использовали практически все ракеты", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, Россия скорее всего не будет использовать ракеты для массированных ракетных ударов по Украине, потому что снова придется заходить в неприкосновенный запас.

"Во-вторых, под военные задачи это уже нецелесообразно, поскольку чем больше волна, тем больше мы их собьем. У нас плотность противовоздушной обороны выросла в три-четыре раза. Мы собьем больше ракет. Они их просто лишатся. Потому военной целесообразности таких волн нет”, — считает Роман Свитан.

Однако остается политическая целесообразность, говорит Роман Свитан, чтобы поднять боевой дух россиян. Враг может бросить несколько десятков, а то и до сотни ракет, чтобы показать, что они еще что-то могут.

“По крайней мере, создать такую волну. Но это не прогнозируемый вариант, здесь все будет зависеть от информационной и политической ситуации в России. "Шахедами" будут бить, они и сейчас бьют. Пытаются попасть в наши структуры. Но мы их достаточно успешно сбиваем, по крайней мере, прикрываем наши энергообъекты”, — рассказал Роман Свитан.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины назвали, сколько ракет и дронов сейчас есть у России.

Читайте также: