"Они уверяли, что опасности из Беларуси не будет": Данилов об участии Лукашенко в войне против Украины

"Они уверяли, что опасности из Беларуси не будет": Данилов об участии Лукашенко в войне против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Лукашенко уверял, что угрозы из Беларуси для Украины не будет.

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на владу" с Наталией Мосейчук на "1+1".

"Кто-то считает, что белорусы не участвуют в войне. Это для нас, конечно, помощь. Но за два дня до войны была коммуникация — официально общался Алексей Резников с визави, официально общался наш пограничник с визави. И они уверяли нас, что никакой опасности со стороны Беларуси быть не может. Но оттуда 24 февраля пошли колонны, хотя основная колонна пошла на Меловое, это Луганская область. И мы считали, что все там будет происходить. Но потом то, что происходило, вполне понятно, что", — заявил Данилов.

Он также отметил, что скоро время все расставит на свои места и покажет, кто есть кто.

Стоит отметить, что российские войска, зашедшие 24 февраля в Черниговскую область и собиравшиеся атаковать Киев, попали в Украину именно из Беларуси. Оттуда по мирным украинским городам запускались также ракеты и поднималась в небо вражеская авиация, бомбившая Украину.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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